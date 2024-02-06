В России из-за санкций растут проблемы с локомотивами

Предприятие Российские железные дороги (РЖД) столкнулось с сильным дефицитом локомотивов, которые невозможно отремонтировать из-за нехватки импортных деталей, сообщают "Ведомости" со ссылкой на отчет компании о нагрузке в январе.
По словам монополиста, "ситуация значительно обострилась в четвертом квартале 2023 года", и сейчас РЖД пытается максимально быстро решить проблемы с сервисными компаниями. "На бумаге" локомотивов для нынешнего объема грузов хватает, "однако в реальности возможности грузоперевозок значительно снизилась".
Больше всего от простоев локомотивов, которые невозможно починить, страдает железная дорога Свердловской области. Указывается, что ремонтные работы осуществляются некачественно, и локомотивы часто ломаются, находясь в пути.
Сервисным компаниям удалось добиться, чтобы локомотивный парк был готов к работе на 95%, однако уже в середине 2023 года этот показатель составлял 93%. В начале этого года число находящихся на ремонте локомотивов значительно превышало число локомотивов, отремонтированных за весь летний период прошлого года.
В целом в распоряжении РЖД имеется порядка 20 тысяч локомотивов разного типа. За 15 тысяч локомотивов отвечает предприятия "Локотех", а за пять тысяч - "СТМ-сервис". Ранее РДЖ перевела свой персонал по ремонту оборудования именно в две эти компании.
Как пояснил представитель "СТМ-Сервиса", наибольшая проблема в том, что в российских локомотивах большой удельный вес импортных деталей. Например, не хватает смазочных материалов, электронных компонентов и других деталей.
Кроме нехватки деталей, наблюдается и острый дефицит работников. Мобилизация и отправка более чем 500 000 солдат в Украину лишила локомотиворемонтные работы возможности полноценно укомплектовать коллектив.
По словам аналитиков, в данный момент в России в эксплуатацию вводятся местные технологии, однако нужно время, чтобы можно было заменить все локомотивы. Так, например, в 2023 году РЖД закупила 557 новых локомотивов российского производства.
В настоящий момент проблемы с локомотивами не влияют на грузоперевозки, однако это позволяет РЖД назвать проблемы с поездами главной причиной, почему часто ен выполняются рейсы грузоперевозок. Указывается, что загрузка грузоперевозок РЖД в январе этого года снизилась на 4,3% по сравнению с январем годом ранее.
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