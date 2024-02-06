В России из-за санкций растут проблемы с локомотивами

По словам монополиста, "ситуация значительно обострилась в четвертом квартале 2023 года", и сейчас РЖД пытается максимально быстро решить проблемы с сервисными компаниями. "На бумаге" локомотивов для нынешнего объема грузов хватает, "однако в реальности возможности грузоперевозок значительно снизилась".

Больше всего от простоев локомотивов, которые невозможно починить, страдает железная дорога Свердловской области. Указывается, что ремонтные работы осуществляются некачественно, и локомотивы часто ломаются, находясь в пути.

Сервисным компаниям удалось добиться, чтобы локомотивный парк был готов к работе на 95%, однако уже в середине 2023 года этот показатель составлял 93%. В начале этого года число находящихся на ремонте локомотивов значительно превышало число локомотивов, отремонтированных за весь летний период прошлого года.

В целом в распоряжении РЖД имеется порядка 20 тысяч локомотивов разного типа. За 15 тысяч локомотивов отвечает предприятия "Локотех", а за пять тысяч - "СТМ-сервис". Ранее РДЖ перевела свой персонал по ремонту оборудования именно в две эти компании.