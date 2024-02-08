Почему Данила Козловский не спешит возвращаться в Россию?

Известный российский актёр театра и кино Данила Козловский, ранее объявивший об отпуске до конца 2023 года, не спешит возвращаться в Россию.
Проблемы на родине у Данилы Козловского возникли в апреле прошлого года, когда глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить его на предмет дискредитации российской армии.
Поводом для этого, как указывал Бородин, стали высказывания актёра о войне, а также призывы выходить на акции протеста в "одном из интервью". Козловский заявил, что слова, за которые его потребовали проверить на экстремизм, были сказаны на съёмочной площадке сериала "Карамора" о революции в альтернативной России перед актёрами массовых сцен, а интервью, на которое ссылался Бородин, вышло два года назад.
"Множество СМИ и Telegram-каналов, в отсутствие какого-либо критического мышления и проверки фактов, подхватили фантазии господина Бородина и приписали мне все смертные грехи, упражняясь в своём обезумевшем творчестве кто как мог", - писал актёр в своём Telegram-канале.
В результате Козловский подал на Бородина в суд, который обязал доносчика удалить из соцсетей высказывания, порочащие Козловского, и выплатить артисту символическую компенсацию в один рубль.
Отметим также, что в первый день полномасштабного вторжения России на территорию Украины Козловский в своём Instagram опубликовал чёрный квадрат и написал: "Страх и стыд. Договоритесь! Остановитесь! Нет войне".
27 февраля 2022 года Козловский вновь разместил антивоенный пост, в котором написал, что "истинный патриотизм - это решительность говорить правду, заключающуюся в том, что ты по-настоящему чувствуешь и испытываешь".
"Страшно. Больно. Невыносимо грустно. И стыдно. И в том числе за себя. За своё молчание и равнодушие все эти годы. Но разве возможно насилием принести мир? Насилие порождает насилие. Разве можно в 21-м веке, в это расшатанное и взнервленное ковидом и прочими конфликтами время, решать подобные проблемы "военными операциями" против братского народа?
В мае прошлого года Данила Козловский объявил об уходе в отпуск до конца 2023 года. После этого все спектакли с участием актёра отменили по всей России.
До конца 2023 года Козловский исчез из информационного пространства, а в начале этого года стало известно, что он вместе с Чулпан Хаматовой и Ксенией Раппопорт представит в Лондоне новую литературно-музыкальную программу, созданную по мотивам "Несерьёзных рассказов" Саши Чёрного, который долгие годы провёл в эмиграции, путешествуя по Европе.
Среди гостей, собравшихся в зрительном зале, были замечены музыкант Борис Гребенщиков, а также бизнесмен Евгений Чичваркин. Общими усилиями за вечер удалось собрать свыше 350 тысяч фунтов стерлингов. Эти средства были направлены на оплату противораковых препаратов для подопечных фонда Gift of Life.
Также в январе Козловский появился в выпуске на YouTube-канале Николая Солодникова, который был посвящён годовщине смерти русского поэта Александра Пушкина.
Судя по всему, в ближайшее время актёр не собирается возвращаться и уж точно - работать в России. Звезда фильма "Легенда № 17" объявил о гастролях по Европе с музыкальным спектаклем FRANK.
Спектакль обещает раскрыть личную историю актёра в форме музыкального стендапа. Он касается тем детства, семьи, первой любви, встреч с кумирами, а также включает исполнение любимых песен Фрэнка Синатры и ироничный взгляд на себя.
"Даня бесконечно артистичен. Он здесь, собственно, воплощение понятия "артист". И поёт он не просто на актёрском обаянии… Всё это очень большое мастерство", - написал в своём Instagram российский актёр Максим Виторган, который побывал на спектакле.
Авторами постановки являются сам Данила Козловский и Савва Савельев, который также поработал над шоу в качестве режиссёра. 1 и 2 февраля у актёра состоялись сольные выступления на Кипре, в городе Лимасол. В марте и апреле гастроли продолжатся в нескольких городах Германии и Вене (Австрия).
По всей видимости, это лишь начало - в грядущем графике мероприятий, вероятно, появятся и другие страны, где поклонники смогут насладиться FRANK Данилы Козловского.
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