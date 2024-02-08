Почему Данила Козловский не спешит возвращаться в Россию?

Отметим также, что в первый день полномасштабного вторжения России на территорию Украины Козловский в своём Instagram опубликовал чёрный квадрат и написал: "Страх и стыд. Договоритесь! Остановитесь! Нет войне".

27 февраля 2022 года Козловский вновь разместил антивоенный пост, в котором написал, что "истинный патриотизм - это решительность говорить правду, заключающуюся в том, что ты по-настоящему чувствуешь и испытываешь".

"Страшно. Больно. Невыносимо грустно. И стыдно. И в том числе за себя. За своё молчание и равнодушие все эти годы. Но разве возможно насилием принести мир? Насилие порождает насилие. Разве можно в 21-м веке, в это расшатанное и взнервленное ковидом и прочими конфликтами время, решать подобные проблемы "военными операциями" против братского народа?

В мае прошлого года Данила Козловский объявил об уходе в отпуск до конца 2023 года. После этого все спектакли с участием актёра отменили по всей России.

До конца 2023 года Козловский исчез из информационного пространства, а в начале этого года стало известно, что он вместе с Чулпан Хаматовой и Ксенией Раппопорт представит в Лондоне новую литературно-музыкальную программу, созданную по мотивам "Несерьёзных рассказов" Саши Чёрного, который долгие годы провёл в эмиграции, путешествуя по Европе.