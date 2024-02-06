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Неполадки в Иманте: электроснабжение нарушено примерно у 3300 клиентов Sadales tīkls

rus.tvnet.lv
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Электросчетчик. Иллюстративное фото
Электросчетчик. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Днем во вторник из-за аварии нарушено электроснабжение примерно у 3300 клиентов предприятия по распределению электроэнергии Sadales tīkls в рижском микрорайоне Иманта, сообщает агентство LETA.

Во вторник вскоре после 13 часов была зарегистрирована технологическая неисправность в электросети среднего напряжения, что повлияло на электроснабжение клиентов Sadales tīkls в районе проспекта Курземес, улиц Даммес, Вайделотес и Буллю.

Оперативная бригада Sadales tīkls начала локализацию повреждений, чтобы восстановить подачу электроэнергии по возможности быстрее, сообщили на предприятии.

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