Идущие в Латвии уже почти два года дискуссии о языке и его использовании в общественном пространстве дошли и до медицины. Все чаще возникают ситуации, когда врачи не говорят на русском, а пациенты недостаточно знают латышский. Да и на рабочем месте русский язык частенько де-факто является языком общения, что не всегда приемлемо для врачей нового поколения. Так как обстоят дела? Помогут ли пациенту, не говорящему по-латышски, в Латвии? И можно ли врачам между собой общаться по-русски?

Врач с врачом

В последний раз громко об этой теме стали говорить после сюжета LTV Panorāma от 3 февраля, в котором молодые врачи жалуются на то, что попадают в медицинские учреждения, где общение с коллегами ведется на русском, а не на государственном языке.

"Русский язык действительно для нас такой же чуждый, как китайский или другие языки", - рассказала программе Тина Луизе Чупане, которая через несколько месяцев получит диплом врача.

Также в программе звучит призыв исполнять Закон о государственном языке Латвийской Республики. Давайте же с него и начнем. Открываем Закон о государственном языке.

С одной стороны, там все понятно - прямые рабочие обязанности следует выполнять на государственном языке. Но если задуматься, то появляются вопросы.

На каком языке должны обсуждать пациента два врача, если для обоих из них родным является русский? Технически это прямые рабочие обязанности - значит, на государственном, то есть на латышском. Тем более что в том же Законе о государственном языке в статье 7 говорится, что на государственных предприятиях (а большая часть больниц являются именно такими) собрания должны проводиться на латышском языке или с переводом на оный.