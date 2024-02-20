Идущие в Латвии уже почти два года дискуссии о языке и его использовании в общественном пространстве дошли и до медицины. Все чаще возникают ситуации, когда врачи не говорят на русском, а пациенты недостаточно знают латышский. Да и на рабочем месте русский язык частенько де-факто является языком общения, что не всегда приемлемо для врачей нового поколения. Так как обстоят дела? Помогут ли пациенту, не говорящему по-латышски, в Латвии? И можно ли врачам между собой общаться по-русски?
Врач с врачом
В последний раз громко об этой теме стали говорить после сюжета LTV Panorāma от 3 февраля, в котором молодые врачи жалуются на то, что попадают в медицинские учреждения, где общение с коллегами ведется на русском, а не на государственном языке.
"Русский язык действительно для нас такой же чуждый, как китайский или другие языки", - рассказала программе Тина Луизе Чупане, которая через несколько месяцев получит диплом врача.
Также в программе звучит призыв исполнять Закон о государственном языке Латвийской Республики. Давайте же с него и начнем. Открываем Закон о государственном языке.
С одной стороны, там все понятно - прямые рабочие обязанности следует выполнять на государственном языке. Но если задуматься, то появляются вопросы.