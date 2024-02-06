Впервые за перевозку нелегальных мигрантов приговорили к реальному тюремному сроку

Вступил в силу приговор суда, приговоривший человека к четырем годам и двум месяцам лишения свободы, а также двум годами пробационного надзора за незаконное перемещение лиц через государственную границу. В одном случае он помог незаконно перейти границу более пяти человек сразу. Кроме того, у этого человека был конфискован мобильный телефон, а стоимость автомобиля составила 15 700,00 евро.

Уже сообщалось, что с октября 2023 года вступили в силу поправки в Уголовный закон, которые предусматривают ужесточение наказания за незаконное перемещение лиц через государственную границу, а также организацию и осуществление иной преступной деятельности, связанной с незаконной миграцией на территорию Латвийской Республики. Новые поправки также предусматривают более длительное лишение свободы.

2 октября прошлого года в Ропажской волости Ливанского края сотрудники Государственной полиции остановили микроавтобус Opel Vivaro, которым управлял гражданин Латвии.

Полиция установила, что в микроавтобусе находились 10 граждан Сирии без документов, действующих виз и вида на жительство, которые незаконно пересекли границу Латвии и Беларуси.

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