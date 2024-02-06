Один из новых электропоездов был разрисован граффити

В Pasažieru vilciens утверждают, что акт вандализма произошел в ночь на вторник, 6 февраля, в 3:00 часа ночи. В настоящее время сотрудники компании собирают информацию об указанном правонарушении, чтобы передать ее в Госполицию для дальнейшего расследования, сказали на предприятии.

В то же время в PV подчеркнули, что поезда застрахованы, и за ними постоянно ведется видеонаблюдение. Причиненный ущерб будет подсчитан после того, как поезд будет очищен.

Компания напоминает, что при подобных правонарушениях Pasažieru vilciens обращается в Госполицию и предоставляет всю необходимую информацию, чтобы виновные были привлечены к ответственности.

Уже сообщалось, что в середине декабря 2023 года Pasažieru vilciens начала перевозить пассажиров новыми электропоездами Škoda Vagonka. До этого поезда долгое время тестировались на латвийской железнодорожной инфраструктуре. Несмотря на это, новые поезда регулярно сталкиваются с различными неполадками, поэтому с обеспечением рейсов возникают существенные проблемы.

Первые два вагона новых электропоездов производства чешской компании Škoda Vagonka были доставлены в Ригу в июне 2022 года.

Галерея: Новые электропоезда

Каждый электропоезд состоит из четырех вагонов. Длина одного электропоезда составляет 109 метров. Каждый поезд рассчитан на 436 пассажиров.

Общая стоимость всего проекта оценивается в 257,889 миллиона евро.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!