Видео ⟩ СМИ: Россия использует в Украине танки 70-летней давности

По данным Forbes, устаревшим танкам не хватает ударной силы, а толщина их брони составляет всего 200 миллиметров в самом толстом месте.

Советские танки Т-55 выпуска 1950-х годов весят 40 тонн и вмещают четырех человек.

Используя свои старые и слабые танки для прямых атак на украинские позиции, российские войска идут на большой риск, отмечает Forbes.

До того, как Россия около двух лет назад развязала полномасштабную войну в Украине, страна-агрессор имела в своем распоряжении 3000 действующих танков, подчеркивают СМИ.

Видео: атака украинского беспилотника на российский танк Т-55

Zaporizhia Oblast, a Ukrainian FPV munition flies into a Russian T-55 operating near the front. pic.twitter.com/hxAHVID538 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 4, 2024

"По самым оптимистичным оценкам, российская промышленность произвела или сняла с длительного хранения 500 танков в 2022 году и еще 1500 в 2023 году. Темпы производства, вероятно, слишком медленные, чтобы компенсировать все потери российских танков в Украине. Особенно учитывая, что уровень потерь резко возрос за последние недели", - говорится в статье.

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