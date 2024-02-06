Москва обвинила Эстонию, Латвию и Литву в игнорировании требований России обеспечить безопасность избирательных участков, организованных в ее посольствах.

"Временные поверенные стран Балтии в Москве были вызваны в МИД России, учитывая отсутствие адекватного ответа (..) на неоднократные призывы России гарантировать безопасность во время президентских выборов в марте", - заявили в ведомстве.

Как заявил российский МИД, "создание трудностей при проведении выборов вызовет серьезный протест среди российских граждан, проживающих в этих странах, поскольку это нарушает их конституционные права".

МИД РФ указал, что продолжит добиваться исполнения странами Балтии своих обязательств и в случае продолжения саботажа будет действовать решительно в двустороннем контексте и в международных структурах, возлагая ответственность на власти стран Балтии за такую позицию.

Как сообщалось, с 15 по 17 марта пройдут так называемые "выборы", которые на самом деле будут всего лишь шоу для подтверждения легитимности действующего диктатора Владимира Путина.

По данным независимых интернет-изданий "Медуза" и "Верстка"», Кремль поставил перед чиновниками задачу добиться того, чтобы за Путина проголосовало не менее 80% избирателей.

Даже не принимая во внимание обычные манипуляции с результатами подсчета голосов и явкой избирателей, нет ни малейшего сомнения в том, что Путин в очередной раз "победит" на так называемых "выборах", оставаясь на своем посту как минимум до 2030 года, поскольку в России уже давно нет реальной оппозиции, а все значимые оппозиционные лидеры либо вынуждены покинуть страну, либо находятся в тюрьме.

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