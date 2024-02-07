Видео ⟩ Родственники добились отмены анонимного захоронения мужчины, погибшего в пожаре

Первоначальная попытка следователей установить личность Ильгониса не увенчалась успехом - результаты ДНК-теста брата матери мужчины не выявили родства.

По мере приближения даты похорон семья впала в отчаяние. Родственники обратились в Государственную полицию с просьбой не проводить захоронение анонимно. Просьба была принята во внимание, поэтому теперь следователям предстоит заняться работой, пытаясь связаться с ближайшими родственниками Ильгониса, проживающими за границей.

На данный момент захоронение отменено и достигнута договоренность с моргом о хранении тела, рассказал представитель Госполиции, добавив, что такие ситуации случаются редко.

"У него же есть семейный врач, все анализы. Его оперировали в Страдиня. Неужели это можно определить только по ДНК-тесту дяди? У нас, в 21 веке, других вариантов нет?", - интересуется Иманта, родственница умершего.

Представитель Госполиции сообщает, что опознание мужчины затруднено из-за результатов пожара, а лишь на основании слов доказать личность погибшего законно нельзя.

Как сообщалось, 8 декабря в Болдерае при пожаре погибли два человека - Илгонис Лосанс и часто посещавшая его женщина Зента. Мужчина жил в небольшой хижине в саду без электричества и канализации.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)

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