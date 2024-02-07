Фото, видео ⟩ Российский обстрел Украины: есть погибшие, часть Киева осталась без электричества

Воздушные силы ВСУ сообщили, что всего на территорию Украину отправили 64 ракеты и дрона, сбить удалось 44 средства воздушного нападения.

Взрывы также были слышны в Харькове, Дрогобыче, Львовской и Черкасской областях. В Николаеве много разрушений и пострадавших, сообщается об одном погибшем.

Российские военные пока не комментировали удар.

Во время атаки в украинской столице с визитом находился глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. Он сообщил в микроблоге Х, что провел утро в бомбоубежище, и опубликовал фото. "После того, как Россия начала свою противозаконную агрессию, такова ежедневная реальность смелого украинского народа", - подписал Боррель фотографию.

Starting my morning in the shelter as air alarms are sounding across Kyiv.



This is the daily reality of the brave Ukrainian people, since Russia launched its illegal aggression. pic.twitter.com/Q7tZL5evkd — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 7, 2024

Это четвертый за время войны визит Борреля в Киев.

На прошлой неделе лидеры стран ЕС, сломив сопротивление венгерского премьера Виктора Орбана, утвердили ассигнования на экономическую и финансовую помощь Украине в размере 50 млрд евро в течение следующих четырех лет. Киев может получить первую часть помощи уже в течение ближайших недель.

Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий сообщил, что в результате атаки пострадал промышленный объект в городе Дрогобыч. "Зафиксировали частичное разрушение здания. На площади около 300 кв. метров продолжается пожар. На месте работают пожарные", - написал он в Telegram. По его информации, сведений о пострадавших или погибших в результате удара на данный момент нет.

Козицкий добавил, что другая ракета была сбита в Стрыйском районе, пострадавших или разрушений там нет.

Военно-воздушные силы Польши, граница с которой проходит примерно в 70 км от Дрогобыча, сообщили, что предприняли меры безопасности в связи с ракетной атакой. По информации украинских СМИ, польские военные подняли в воздух истребители F-16.

Львовская область подвергается ударам РФ нечасто. Последний раз это произошло 1 января, когда в результате попадания беспилотника РФ сгорел музей командующего Украинской повстанческой армией Романа Шухевича.

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