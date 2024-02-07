Участница местного реалити-шоу была втянута в секс-скандал. Не обошлось без Гобземса

Подруга сообщила, что Гобземс опубликовал скриншоты из секс-видео, на котором Кэти удовлетворяет себя.

Кэти уверена, что эти снимки, вероятно, слил ее бывший возлюбленный: "Он мне мстит. Я разместила о нем информацию в соцсетях, что наши отношения были насильственными. Я разместила информацию, что он нехороший мужчина".

Кэти удивлена тем, что именно Гобземс выложил эти фотографии на всеобщее обозрение, поскольку в свое время она даже поддерживала его.

Она рассказала, что часто слала своему бывшему возлюбленному видео интимного характера: "Я считаю, что это нормально, особенно, если вы не рядом, это одна из форм, как можно заниматься сексом".

"Когда я была в Китае, мы были разлучены на 10 месяцев, как-то нужно было заниматься сексом. Он эти видео сохранил и однажды грозил мне, что покажет всему миру, какая я", - рассказала девушка своей подруге.

По словам подруги, Гобземс преподнес информацию так, что якобы эти видео новые и сделаны в новых отношениях, однако Кэти заявляет, что это не так.

Больше - на 1188.lv!

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!