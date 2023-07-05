"Обществу важно знать полную картину": бывшая теща Гобземса вступилась за дочь

На прошлой неделе бывший депутат Сейма Алдис Гобземс нелестно отозвался о своей жене в Facebook. Бывшая свекровь Гобземса подчеркивает, что разочарована в бывшем зяте и что каждое его лживое слово причиняет ей боль, пишет Privāta Dzīve.
В настоящее время сама Криста категорически отказывается от комментариев. С разрешения Кристы ее мама Рота Мурниеце дала комментарий изданию: "В течение последних месяцев я веду себя нехарактерно тихо. Молчу, игнорирую, не комментирую…
Хотя каждое лживое слово, высказанное им (Алдисом Гобземсом. - Прим. ред.) публично о моей дочери Кристе - МАТЕРИ ЕГО ДЕТЕЙ, ранит до глубины души!
(...) Я разочарована в Алдисе, хотя ранее он был для меня близок к идеалу мужчины, отца, мужа и, если хотите, первого политика страны.
Моя дочь Криста официально развелась с Алдисом два года назад. Может, обществу стоит узнать причины? Но это будет уже совсем другая история... Сейчас я могу заявить, что Криста - любящая мать. Она никогда не бросала детей, как это скандируется. Криста получила блестящее образование в сфере финансов, но положила карьеру на полочку, чтобы на семь лет посвятить себя детям. Сейчас она в Латвии, получает второе высшее образование - в медицине. В прошлую пятницу она блестяще сдала последний экзамен и окончила третий курс. Мне кажется, обществу важно знать полную картину происходящего".
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