"Обществу важно знать полную картину": бывшая теща Гобземса вступилась за дочь

Моя дочь Криста официально развелась с Алдисом два года назад. Может, обществу стоит узнать причины? Но это будет уже совсем другая история... Сейчас я могу заявить, что Криста - любящая мать. Она никогда не бросала детей, как это скандируется. Криста получила блестящее образование в сфере финансов, но положила карьеру на полочку, чтобы на семь лет посвятить себя детям. Сейчас она в Латвии, получает второе высшее образование - в медицине. В прошлую пятницу она блестяще сдала последний экзамен и окончила третий курс. Мне кажется, обществу важно знать полную картину происходящего".