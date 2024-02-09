"Фундаментальная математика нам по силам": известный ученый Латвии Андрис Амбайнис

При этом Амбайнис отметил, что еще 10 лет назад он сам был сторонником того, что надо выделять деньги всем направлениям - "пусть что-то выстрелит". Сейчас же он начал склоняться к тому, что нужно научиться фокусироваться.

"Если мы не фокусируемся, то мы живем по научным приоритетам того времени, когда создавалась наша наука", - считает исследователь и добавляет, что в латвийских реалиях это приоритеты 70-х, 80-х и 90-х годов.

Амбайнис признает, что многие сферы фундаментальной науки для нашей страны недостижимы - например, Латвия вряд ли сможет создать свою лабораторию CERN или квантовый компьютер. "В Западной Европе и США есть предприятия, которые инвестируют в создание квантового компьютера. Там суммы порядка 200 или 500 миллионов евро", - подсчитал латвийский ученый.

Но дело не только в деньгах, но и в том, что в стране должен быть коллектив ученых, состоящий из 100 человек очень высокого уровня, с очень правильными компетенциями, добавил гость программы.

Однако есть отрасли фундаментальной науки, в которых Латвия может быть конкурентоспособной.

"Если мы возьмем большие фундаментальные открытия в математике, то это вещи, которые сделаны одним, двумя, тремя учеными. Это то, что мы можем", - уверен ученый.