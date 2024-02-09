"Фундаментальная математика нам по силам": известный ученый Латвии Андрис Амбайнис

В студии дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" побывал известный латвийский математик Андрис Амбайнис, открытия которого в области разработки алгоритмов для квантовых компьютеров имели большое значение на мировом уровне. Поговорили с ученым о приоритетах в науке Латвии, преподавании математики в школах и важной роли учителей в становлении талантов.
"Сейчас у нас жизнь по принципу "поддерживаем всех". Приоритетных направлений у нас, в сущности, нет. Я считаю, что нужно о них думать", - высказался Андрис Амбайнис о том, в какие отрасли науки Латвии стоит вкладывать деньги.
"Я думаю, что одна вещь, на которой мы очень хорошо можем сфокусироваться - это IT и связанные с этим науки. Потом - биология и биомедицина.
Здоровье человека - это одна из великих нерешенных проблем человечества. Мы все хотим жить дольше, мы хотим жить здоровее, но мы не знаем, как этого достигнуть. Это одна из великих проблем мира", - пояснил ученый.
Андрис Амбайнис рассказал, как ученые пытаются найти взаимопонимание с политиками для того, чтобы выделялось необходимое финансирование на приоритетные направления. По его словам, "Латвия - маленькое государство, тут все говорят со всеми", но в то же время "у каждого ученого есть свой взгляд на вещи, и у каждого политика тоже есть свой взгляд на вещи". В итоге трудно прийти к какому-то единому мнению.
При этом Амбайнис отметил, что еще 10 лет назад он сам был сторонником того, что надо выделять деньги всем направлениям - "пусть что-то выстрелит". Сейчас же он начал склоняться к тому, что нужно научиться фокусироваться.
"Если мы не фокусируемся, то мы живем по научным приоритетам того времени, когда создавалась наша наука", - считает исследователь и добавляет, что в латвийских реалиях это приоритеты 70-х, 80-х и 90-х годов.
Амбайнис признает, что многие сферы фундаментальной науки для нашей страны недостижимы - например, Латвия вряд ли сможет создать свою лабораторию CERN или квантовый компьютер. "В Западной Европе и США есть предприятия, которые инвестируют в создание квантового компьютера. Там суммы порядка 200 или 500 миллионов евро", - подсчитал латвийский ученый.
Но дело не только в деньгах, но и в том, что в стране должен быть коллектив ученых, состоящий из 100 человек очень высокого уровня, с очень правильными компетенциями, добавил гость программы.
Однако есть отрасли фундаментальной науки, в которых Латвия может быть конкурентоспособной.
"Если мы возьмем большие фундаментальные открытия в математике, то это вещи, которые сделаны одним, двумя, тремя учеными. Это то, что мы можем", - уверен ученый.
Амбайнис затронул и модную тему искусственного интеллекта. Он вспомнил слова исследователя искусственного интеллекта Никиты Троянского, который в эфире "Кто вам платит?" сказал, что "Латвия должна стать самой маленькой сверхдержавой искусственного интеллекта".
Амбайнис отдал должное красоте и маркетинговой составляющей фразы, но заявил, что "у нас нет традиций в исследовании искусственного интеллекта, у нас плохая стартовая позиция".
"Мы почему-то опоздали. Есть очень много государств, которые концентрируются на искусственном интеллекте и фундаментальных исследованиях интеллекта. Они впереди нас.
Если бы мы могли прыгнуть в научный искусственный интеллект 10 лет назад, то это было бы что-то другое", - заметил Андрис Амбайнис.
Поэтому большой вопрос, как Латвия может найти свою особенную нишу в искусственном интеллекте, чтобы не повторять путь других стран, заключил гость программы.
Больше о приоритетах Латвии в науке смотрите в видеофрагменте в начале статьи, а полный разговор с математиком - ниже!
Видео: Полное интервью с математиком Андрисом Амбайнисом
В эфире прозвучало:
- 00:00 Андрис Амбайнис: "Латвия - один из лидеров в области разработки алгоритмов для квантовых компьютеров";
- 8:06 "Пришла идея в троллейбусе". Фундаментальное научное открытие Амбайниса, сделанное в общественном транспорте;
- 13:19 "У меня были хорошие учителя". О важной роли в судьбе ученого;
- 16:05 Что происходит с математикой в Латвии? О реформе "Школа 2030";
- 19:20 О большой науке и достижениях Латвии;
- 25:55 О приоритетных направлениях в латвийской науке;
- 34:02 "Вдохновляющие истории". О том, что сейчас происходит в научном сообществе Латвии.
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