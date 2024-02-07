Ландсбергис: не государствам-агрессорам учить Литву демократии

Кремль не имеет права читать демократическим странам проповеди о выборах, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис после того, как Россия на этой неделе вызвала дипломатических представителей трех стран Балтии в связи с предстоящими в следующем месяце президентскими выборами.
"Не государствам-агрессорам учить Литву демократии и объяснять принципы организации выборов. Государствам, которые, возможно, десятилетиями не видели демократических выборов", - сказал Ландсбергис журналистам в Вильнюсе в среду.
В понедельник Министерство иностранных дел России вызвало дипломатических представителей Литвы, Латвии и Эстонии, обвинив страны Балтии в игнорировании его просьб обеспечить безопасность избирательных участков в посольствах.
По словам Ландсбергиса, Литва обеспечивает безопасность всех иностранных представительств в равной степени в соответствии со своими международными обязательствами.
"В Венской конвенции есть такие требования, как защита всех дипломатических представительств, и Литва как участник конвенции их соблюдает. У нас нет намерения каким-либо образом это расширить", - сказал министр.
Его пресс-секретарь Паулина Левицките в комментарии для BNS также отметила, что Литва соблюдает международное право и свои международные обязательства в отношении защиты дипломатических представительств иностранных государств, но ответственность за последствия возможной провокации лежит на России.
В комментарии представителя министра также отмечается, что решение России организовать так называемые выборы в даты, почти совпадающие с аннексией Крыма, и провести их на временно оккупированных или незаконно аннексированных территориях Украины - это незаконная и преднамеренная провокация со стороны России.
"Литва не признает и не будет признавать незаконное проведение президентских выборов в России и их результаты на временно оккупированных или незаконно аннексированных Россией территориях Украины. Российское политическое руководство и другие лица, причастные к организации этих выборов, столкнутся с последствиями этих незаконных действий", - сказала представитель министра.
Она также подчеркнула, что Литва твердо привержена поддержке Украины, ее независимости, суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ.
Министерство иностранных дел России заявило, что временные поверенные в делах стран Балтии были вызваны "в связи с отсутствием должной реакции властей Латвии, Литвы и Эстонии на неоднократные обращения российской стороны обеспечить безопасность на выборах президента Российской Федерации в марте текущего года на территории избирательных участков в российских посольствах в Вильнюсе, Риге и Таллине".
У трех стран Балтии, где проживают довольно многочисленные русские общины, и без того напряженные отношения с Москвой, которые особенно обострились из-за войны на Украине.
Москва потребовала от стран Балтии "принять все надлежащие меры" для обеспечения безопасности российских посольств и избирателей на их территориях во избежание "серьезных демонстраций российских граждан, проживающих в этих странах".
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