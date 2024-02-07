Ландсбергис: не государствам-агрессорам учить Литву демократии

"Литва не признает и не будет признавать незаконное проведение президентских выборов в России и их результаты на временно оккупированных или незаконно аннексированных Россией территориях Украины. Российское политическое руководство и другие лица, причастные к организации этих выборов, столкнутся с последствиями этих незаконных действий", - сказала представитель министра.

Она также подчеркнула, что Литва твердо привержена поддержке Украины, ее независимости, суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ.

"Крым, Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск - это Украина", - подчеркивается в комментарии.

Министерство иностранных дел России заявило, что временные поверенные в делах стран Балтии были вызваны "в связи с отсутствием должной реакции властей Латвии, Литвы и Эстонии на неоднократные обращения российской стороны обеспечить безопасность на выборах президента Российской Федерации в марте текущего года на территории избирательных участков в российских посольствах в Вильнюсе, Риге и Таллине".

У трех стран Балтии, где проживают довольно многочисленные русские общины, и без того напряженные отношения с Москвой, которые особенно обострились из-за войны на Украине.

Москва потребовала от стран Балтии "принять все надлежащие меры" для обеспечения безопасности российских посольств и избирателей на их территориях во избежание "серьезных демонстраций российских граждан, проживающих в этих странах".

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