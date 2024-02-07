Как болезнь Карла III повлияет на жизнь его сыновей — принцев Уильяма и Гарри

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Надо сказать, что в последнее время Гарри демонстрировал признаки готовности к какому-то примирению. Отношения отца и сына резко пошли вниз после публикации книги «Запасной» (автобиографии принца, полной критических сентенций о близких родственниках) - не в последнюю очередь из-за того, что автор не слишком комплиментарно высказался о нынешней королеве Камилле.

Но, пожалуй, самой низкой точкой их отношений стала коронация Карла в прошлом году. Гарри не принимал участия в церемонии, не общался с отцом и братом и улетел обратно в Калифорнию всего через несколько часов после окончания торжеств.

Тем не менее, отец с сыном вроде бы тепло поговорили по телефону, когда Гарри позвонил, чтобы поздравить его с днем рождения, а его дети даже спели дедушке Happy birthday to you.

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Но даже если Гарри и Карл сумеют наладить отношения, совершенно не факт, что он помирится и с братом. Пока что мы даже не знаем, собирается ли Уильям с ним встречаться или нет.

Справедливости ради следует отметить, что у принца Уэльского сейчас минуты свободной нет, учитывая, что ему придется взять на себя часть обязанностей отца, а также то, что его жена еще не оправилась после операции и что трое его детей тоже требуют внимания и отцовской заботы.