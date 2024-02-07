Как болезнь Карла III повлияет на жизнь его сыновей — принцев Уильяма и Гарри

Новость о том, что у короля Карла III нашли опухоль, застала всех врасплох. Общество еще не успело оправиться от двойного удара (госпитализации и операции принцессы Уэльской и самого царствующего монарха), как выяснилось, что у короля гораздо более серьезные проблемы со здоровьем, чем мы думали.
Правда, Букингемский дворец официально дал понять, что все не так тревожно, король по-прежнему будет выполнять свои конституционные обязанности, еженедельно встречаться с премьером и подписывать необходимые бумаги, а на встречи с публикой от его имени отправятся другие работающие члены королевской семьи.
Проблема, однако, заключается в том, что работающих сотрудников «фирмы» осталось не так уж много.
В первую очередь возникает вопрос: что теперь поменяется в жизни его детей, принцев Уильяма и Гарри?
Преждевременное возвращение к общественной жизни
Львиная доля обязанностей заболевшего короля ляжет на плечи его старшего сына и наследника престола, принца Уэльского Уильяма.
Меньше месяца назад 41-летний принц временно отменил, или отложил все запланированные мероприятия и встречи, чтобы быть рядом с женой, оправляющейся после серьезной операции на брюшной полости. Почему серьезной? Потому что несерьезные процедуры не требуют двух недель в больнице и нескольких месяцев восстановления.
Полтора года назад Кейт, Уильям и их дети (10-летний принц Джордж, восьмилетняя принцесса Шарлотта и пятилетний принц Луи) перебрались в Виндзор, чтобы юные члены семьи могли как можно дольше жить относительно нормальной жизнью, подальше от любопытствующих глаз туристов и хлопотного мира королевских обязанностей.
Следует отметить, что живут они не в самом замке, а в так называемом Adelaide Cottage (Коттедже королевы Алелаиды, построенном для жены Вильгельма IV), расположенном в глубине Большого Виндзорского парка.
Весь штат принца и принцессы по-прежнему располагается в Кенсингтонском дворце в центре Лондона и по мере необходимости приезжает в Виндзор.
Поскольку сейчас Уильяму придется замещать отца, не исключено, что ему придется оставить жену и детей и вернуться в столицу.
Его канцелярия уже на следующий день после новости о диагнозе короля объявила, что в среду, 6 февраля, принц проведет инвеституру в Виндзорском замке (это входит в его постоянные обязанности и в этом он отца не замещает), а также будет присутствовать на гала-концерте по сбору средств для Санитарной авиации Лондона, благотворительной организации, патроном которой он является.
Однако, в зависимости от того, как долго продлится курс лечения короля, принцу, вполне возможно, придется замещать его на таких мероприятиях, как торжественное богослужение в Вестминстерском аббатстве по поводу Дня Содружества в начале марта и празднование 80-летия со дня высадки союзных войск в Нормандии в июне.
В любом случае ежедневник принца Уэльского будет полон. Всего несколько лет назад нынешний король в бытность принцем Уэльским взял на себя немалую долю обязанностей своей матери, королевы Елизаветы II.
Теперь новый принц Уэльский будет замещать и Карла III.
Кстати, король общаться с народом любит, и, как говорят близкие к нему люди, постарается сделать все возможное, чтобы побыстрее вернуться к своим обязанностям.
В крайнем случае Карл III может последовать примеру своей покойной матери, которая в разгар пандемии коронавируса проводила встречи по интернету.
Возвращение блудного сына?
Сразу же после объявления о болезни короля стало известно, что Карл лично проинформировал ближайших членов семьи, включая братьев, сестру и обоих сыновей о своем диагнозе.
Вскоре после этого публике сообщили, что принц Гарри летит в Лондон, чтобы лично повидаться с отцом, причем без жены и детей, которые остаются в Калифорнии.
В целом на расписание работающих членов королевской семьи его приезд никак не повлияет и нагрузки с них не снимет. Его визит носит частный характер: обеспокоенный сын хочет лично повидать отца, у которого обнаружили серьезную болезнь.
Вопрос заключается в том, воспользуются ли Карл и Гарри возможностью как-то восстановить испорченные отношения, тем более, что король вроде бы очень на это рассчитывает.
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Надо сказать, что в последнее время Гарри демонстрировал признаки готовности к какому-то примирению. Отношения отца и сына резко пошли вниз после публикации книги «Запасной» (автобиографии принца, полной критических сентенций о близких родственниках) - не в последнюю очередь из-за того, что автор не слишком комплиментарно высказался о нынешней королеве Камилле.
Но, пожалуй, самой низкой точкой их отношений стала коронация Карла в прошлом году. Гарри не принимал участия в церемонии, не общался с отцом и братом и улетел обратно в Калифорнию всего через несколько часов после окончания торжеств.
Тем не менее, отец с сыном вроде бы тепло поговорили по телефону, когда Гарри позвонил, чтобы поздравить его с днем рождения, а его дети даже спели дедушке Happy birthday to you.
Но даже если Гарри и Карл сумеют наладить отношения, совершенно не факт, что он помирится и с братом. Пока что мы даже не знаем, собирается ли Уильям с ним встречаться или нет.
Справедливости ради следует отметить, что у принца Уэльского сейчас минуты свободной нет, учитывая, что ему придется взять на себя часть обязанностей отца, а также то, что его жена еще не оправилась после операции и что трое его детей тоже требуют внимания и отцовской заботы.
Есть и еще один момент: таблоиды рассуждают по поводу того, где принц Гарри будет жить. Королевская семья потребовала, чтобы он отдал ключи от дома (скромно именуемого коттеджем), в котором он жил с женой во время их недолгой карьеры работающих членов королевской семьи.
Предыдущий визит принца на родину был в сентябре прошлого года, и тогда ему пришлось останавливаться в гостинице.
Смена поколений
По мнению журналистов, наблюдающих за жизнью британской монархии, главная проблема королевской семьи сегодня состоит в ее чрезвычайной малочисленности.
На самом деле у короля есть два брата и сестра, у которых в свою очередь есть дети и внуки, но из них официально семью представляют единицы.
Король, будем надеяться, временно (так же, как и его невестка, принцесса Уэльская), частично выпал из когорты. Остаются королева Камилла, Уильям, принцесса Анна и принц Эдвард с женой. Совсем недавно в этом же списке были королева Елизавета II, принц Филипп и принц Эндрю, плюс сам Карл и жена Уильяма - Кейт.
При этом, только принц и принцесса Уэльские еще не достигли 50-летнего возраста, но больше ни одного работающего члена королевской семьи в этой возрастной категории просто нет.
К счастью, младший брат короля, принц Эдвард, существенно моложе Карла III: ему всего 59, и есть шанс, что его стаж в роли активного представителя королевской семьи будет достаточно долгим.
Тем не менее дефицит членов семьи, уполномоченных выполнять королевские обязанности, налицо. Можно, конечно, рассчитывать на следующее поколение, но оно пока сидит на школьной скамье.
Кроме того, мы не знаем, в каком возрасте Уильям и Кейт разрешат своим детям, во всяком случае, старшему сыну, официально встречаться с публикой.
Для понимания того, как много публичных обязанностей выполняют члены королевской семьи, приведем всего несколько пунктов из 425, перечисленных за последний год в «Придворном вестнике», где публикуются отчеты об официальных встречах короля:
- В феврале король открыл новый медицинский факультет в Университете Восточного Лондона.
- В сентябре - посетил благотворительную организацию по борьбе с бедностью в городе Кинросс в Шотландии.
- В октябре Карл III открыл новый хоспис, предлагающий паллиативную помощь в Норфолке.
- В ноябре король и королева официально запустили в работу «Коронационный продовольственный проект», целью которого является сокращение несоответствия между количеством пищевых отходов и неудовлетворенными потребностями в продовольствии.
- В том же месяце король устроил прием в Букингемском дворце в честь британских медсестер и акушерок.
Как видите, спектр и география мероприятий довольно широки, при этом королевская семья стремится по возможности не обижать приглашающих отказами. Это значит, что если какие-то мероприятия все-таки придется отложить, то их нужно будет именно переносить, а не отменять, что порождает дополнительные сложности.
Впрочем, не исключено, что некоторые встречи отныне будут проводиться не лично, а, например, по видеосвязи, хотя не факт, что публика с радостью согласится на такую замену.