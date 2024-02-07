Хакеры выяснили, сколько Россия заплатила за иранские дроны Shahed

Группа утверждает, что получила около 10 гигабайт данных от подставной компании, известной как Sahara Thunder, которая действует как прикрытие для КСИР, содействуя продаже Ираном оружия России.

Сообщается, что дроны разработаны и изготовлены Shahed Aviation Industries Research Center. Это иранская компания, которая также действует под эгидой КСИР.

Хакеры обнаружили, что Россия и Иран договорились о более низкой цене за единицу оптовой закупки. Иран установил начальную цену одного беспилотника Shahed в 23 миллиона рублей (около 236 тысяч евро).

Однако в ходе переговоров было согласовано, что при покупке 6000 единиц один дрон будет стоить 12 миллионов рублей (почти 123 тысячи евро), а при покупке 2000 единиц цена одного дрона составит 18 миллионов рублей (184 тысячи евро).

Сообщается, что обе страны согласились на самую крупномасштабную сделку. Другие документы показывают, что, по крайней мере частично, Россия заплатила за дроны золотом.

Если раскрытая хакерами информация о стоимости Shahed правдива, то покупка для России хоть и была выгодной, но не такой, как считалось ранее, отмечает Forbes.

Россия использует беспилотники Shahed иранского производства в Украине с момента начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

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