"Любые перемены сложны": Силиня о реорганизации школ

Она отметила, что самое сложное в этом процессе - неопределенность для родителей, сможет ли их ребенок посещать конкретную школу в следующем году.

В то же время премьер-министр подчеркнула, что цель реорганизации школьной сети - не закрытие школ, а качественное образовании для детей.

"Для качественного образования детей нам нужны учителя", - сказала Силиня, отметив, что в Латвии становится все меньше учителей, способных выполнять работу в соответствии с современными требованиями.

Как сообщалось, запланированная Министерством образования и науки реорганизация школьной сети предусматривает, что главным критерием при формировании сети школ будет определенное количество учащихся на каждом этапе образования. В связи с этим некоторые школы, где количество учащихся не соответствует критериям, могут быть закрыты или объединены с другими учебными заведениями.

Министр образования и науки Анда Чакша призвала самоуправления не затягивать с принятием решений о реорганизации учебных заведений, поскольку родители должны четко понимать, в какую школу впредь будут ходить их дети.

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