На Маскачке машина с российскими номерами протаранила бетонный столб

Сегодня на улице Кална напротив дома номер 15 можно было увидеть разбросанные автомобильные детали, как в магазине запчастей для подержанных автомобилей.

Как указала местная жительница Ольга, которая живет напротив места ДТП, накануне вечером здесь был слышен сильный шум, однако она не обратила на него особого внимания.

Шум, который услышала Ольга, был не звуком уборочной машины - это оказался автомобиль Audi с российскими номерными знаками. Его водитель на абсолютно прямом и просматриваемом участке дороги не справился с управлением и врезался в бетонный столб с такой силой, что четырехдверный автомобиль стал купе.

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