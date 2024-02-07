Скандал с BaltCap: бывший партнер фонда, возможно, потратил деньги не только на азартные игры

Бывший партнер фонда BaltCap Infrastructure Fund инвестиционной компании BaltCap Шарунас Степуконис, возможно, присвоил более 30 млн евро, и есть предположения, что они были потрачены не только на азартные игры, как утверждает управляющий партнер BaltCap Симонас Густайнис.
Густайнис говорит, что сумма претензий к бывшему партнеру наверняка превысит 30 млн евро.
"Сейчас я могу сказать, что сумма претензий точно превысит 30 млн евро", - сказал он во вторник в интервью телевидению LRT.
На вопрос о том, сколько денег было присвоено, Густайнис ответил, что это станет известно после внутреннего расследования, которое, как ожидается, будет завершено в феврале.
Он добавил, что следователи также изучают вероятность того, что присвоенные деньги были потрачены не только на азартные игры.
"Раньше мы могли представить, что это были только азартные игры или что-то в этом роде, теперь у нас нет таких предположений и мы рассматриваем все альтернативные варианты того, что могло там произойти", - сказал управляющий партнер BaltCap.
Густайнис ранее сообщил BNS, что Степуконис проиграл миллионы евро из компаний фонда, прибегая к подделке документов.
Европейская прокуратура сообщила в прошлую пятницу, что Степуконис, местонахождение которого в настоящее время неизвестно, был признан подозреваемым в хищении по меньшей мере 27 млн евро. Он объявлен в международный розыск.
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