Скандал с BaltCap: бывший партнер фонда, возможно, потратил деньги не только на азартные игры

Густайнис говорит, что сумма претензий к бывшему партнеру наверняка превысит 30 млн евро.

"Сейчас я могу сказать, что сумма претензий точно превысит 30 млн евро", - сказал он во вторник в интервью телевидению LRT.

На вопрос о том, сколько денег было присвоено, Густайнис ответил, что это станет известно после внутреннего расследования, которое, как ожидается, будет завершено в феврале.

Он добавил, что следователи также изучают вероятность того, что присвоенные деньги были потрачены не только на азартные игры.

"Раньше мы могли представить, что это были только азартные игры или что-то в этом роде, теперь у нас нет таких предположений и мы рассматриваем все альтернативные варианты того, что могло там произойти", - сказал управляющий партнер BaltCap.

Густайнис ранее сообщил BNS, что Степуконис проиграл миллионы евро из компаний фонда, прибегая к подделке документов.

Европейская прокуратура сообщила в прошлую пятницу, что Степуконис, местонахождение которого в настоящее время неизвестно, был признан подозреваемым в хищении по меньшей мере 27 млн евро. Он объявлен в международный розыск.

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