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Вышла из дома в Пурвциемсе и не вернулась: полиция просит помощи в поисках девушки

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Пропавшая Ульяна Трофимова
Пропавшая Ульяна Трофимова Фото: Valsts policija

Государственная полиция разыскивает без вести пропавшую Ульяну Трофимову 2008 года рождения, которая 4 февраля в 14:00 вышла из дома по улице Дзелзавас в Риге, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы девушки: рост около 165 см, худощавого телосложения, крашеные черные короткие волосы.

Одежда: темно-серая куртка, на голове капюшон, черные джинсы, черная обувь.

Фото: Valsts policija
Фото: Valsts policija

Госполиция просит осмотреть фотографии девушки и отозваться всех, кто обладает какой-либо информацией о ее возможном местонахождении, позвонив по номеру 110.

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