Видео ⟩ Пострадавших много, а следователь один. Как полиция ищет без вести пропавших?

В Латвии с прошлого года не найден 151 человек. Кроме того, по-прежнему неизвестна судьба пропавшего 7 декабря 2022 года Кристерса Дзинтарса. Парень вышел с работы на Латвийском телевидении, и больше его не видели.

Также уже более года неизвестно, что произошло с 20-летним Хелвийсом Курситисом, который пропал 1 января 2023 года в Кенгарагсе.

Таинственна и судьба 34-летней Анны Янсоне. 1 ноября 2023 года Анна вместе со своей дочкой Луизе Эвертовской пропала в Валгундской волости. На следующий день девочку нашли мертвой - как потом выяснилось, она скончалась от синдрома внезапной детской смерти.

Государственная полиция рассказывает, что пострадавших много, а следователь всего один, и он делает все возможное, чтобы помочь всем. Поэтому иногда не хватает коммуникации с пострадавшими, так как для каждого своя ситуация - самая болезненная.

Представитель Госполиции Роман Яшин указывает, что полиция начинает работать с исследования возможного маршрута и проверяет, где находятся камеры видеонаблюдения. В рабочие дни получают записи с камер, но на выходных - нет. Тогда приходится ждать два-три дня, и нет гарантии, что они будут получены.

Розыскные мероприятия делят на два типа - активные и пассивные. Активные мероприятия реализуют, когда известно примерное местонахождение человека или последний маршрут. Используются дроны, кинологи и другие ресурсы.

Когда активные поиски результатов не дают, приходится браться за пассивные - человека включают в базу данных без вести пропавших. Если его удается найти, то найденный человек сравнивается с человеком в базе данных.

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