"Суверенная власть" выбрала лидеров списка на выборы в Европарламент

Степаненко, Швецова и Долгополов в свое время были избраны в Сейм по списку "Согласия", а Спруде - из распавшегося KPV LV, однако в Сейм последнего созыва никто из них не прошел.

Партия подаст список кандидатов в Центральную избирательную комиссию сегодня, и в него войдут предприниматели, юристы, медики, представители неправительственных организаций и ученые.

Партия обещает добиваться единой социальной поддержки жителей стран Евросоюза и пенсий Европейского уровня для латвийских пенсионеров. Кроме того, партия выступает за традиционную семью и обещает вернуть Евросоюзу утраченные им ценности - человеческое достоинство, благополучие, равенство, свободу слова и мир.

"Суверенная власть" также намерена бороться "против навязанных Латвии, непродуманных требований климатической нейтральности", "за сохранение оборота наличных денег", против европейских бюрократов и за дополнительные субсидии.

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