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Alyona Alyona и Jerry Heil и их слова о Латвии: "Евровидение-2024"

Jerry Heil и Alyona Alyona Фото: Ruslan Kanuka
rus.tvnet.lv
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Победительницы украинского национального отбора на "Евровидение" Alyona Alyona и Jerry Heil в 2022 году приезжали с концертами в Латвию. Почему отбор 2024 года закончился скандалом и что девушки говорили о нашей стране?

Певицу Alyona Alyona (наст. имя - Алена Савраненко) считают "мамой" украинского рэпа. Она сразила Европу своими хитами, а совместные с Jerry Heil хиты "Молитва" и "Купала" давно покорили сердца слушателей. В прошлом Алена (укр. Альона) была простой девушкой, воспитательницей детского сада в поселке Киевской области, а уже сегодня The New York Times сравнивает украинскую рэпершу с Azealia Banks.

Jerry Heil (наст. имя - Яна Шемаева) стала известна как видеоблогер и кавер-исполнительница благодаря перепеванию песен мировых и украинских исполнителей. Большую популярность ей принесла авторская песня "Охрана, отмена" из ее дебютного студийного альбома "Я - Яна" (2019). После начала полномасштабного вторжения России в Украину ее трек "Вон с Украины, москаль некрасивый" стал одним из символов сопротивления всех украинцев.

Alyona Alyona и Jerry Heil
Alyona Alyona и Jerry Heil Фото: Кадр из видео

Победа в национальном отборе

Популярные украинские певицы Alyona Alyona и Jerry Heil победили в национальном отборе на "Евровидение-2024" в Украине. Но их победа была омрачена тем, что в день голосования приложение не выдержало наплыва пользователей и рухнуло. Конкурс продлили на сутки. В итоге оказалось, что их трек Teresa & Maria набрал в семь раз больше голосов, чем их ближайший конкурент - музыкант Yaktak. О победе девушек сообщили 4 февраля. 

После чего певец Mélovin (наст. имя - Константин Бочаров) обвинил жюри в подкупе, не прошел скандал и мимо песни Teresa & Maria. В соцсетях артисток обвинили в том, что они сравнивают Деву Марию и мать Терезу с простыми женщинами. Кроме того, образ матери Терезы представлен, по мнению пользователей, неоднозначно. 

Alyona Alyona и Jerry Heil возразили критикам. Они отметили, что их композиция не об исторической личности, а образы матери Терезы и Девы Марии - это символы благотворительности и любви. Они хотели песней объединить важность добрых дел и передать настроение womenʼs power. Девушки пообещали улучшить номер, как того пожелали судьи, и посвятили победу ВСУ.

Видео: Alyona Alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria

Что они говорили о нашей стране?

В 2022 году Alyona Alyona и Jerry Heil выступали с концертами в Латвии.

Летом 2022 года украинская рэп-исполнительница посетила Латвию, где выступила на музыкальном фестивале Baldones Waterfest и занялась благотворительностью.

"Мне очень понравилось выступление, особенно локация - лес, вода, пляж, удивила очень хорошая организация концерта - большая сцена, свет, звук.

Что немного огорчило, так это то, что фестиваль не был переполнен людьми, пришли только истинные фанаты, которые хотели "прокачаться" от музыки, и я для себя открыла несколько латвийских музыкантов, которые прям очень мне понравились", - рассказала Alyona Alyona в интервью RUS TVNET в 2022 году. 

За время пребывания в Латвии певица побывала в двух волонтерских центрах - на вокзале в Риге и за городом:

"Мы все в Украине слышим, как Латвия нам помогает, но вот только сейчас я своими глазами увидела, насколько велика эта помощь, сколько собралось людей, сколько всего делается каждый день - и таких масштабов я даже не представляла".

"Я влюбилась в эту страну, в Ригу, приятно удивило то, что много воды, зелени, везде невероятная архитектура. Я каталась по городу на самокате и просто наслаждалась, честно, я не ожидала это увидеть. Порадовали заведения, есть большое разнообразие даже для вегетарианцев, очень открытая молодежь, и хоть я в Латвии и работала, но душой я отдыхала", - поделилась исполнительница своими впечатлениями. 

Выступление Alyona Alyona на Baldones Waterfest
Выступление Alyona Alyona на Baldones Waterfest Фото: Пресс-фото

"Мы, украинцы, сумели сохранить свой этно-код через нашу культуру, через нашу музыку, хотя она долго не признавалась в мире, очень долго не с тем соседом мы дружили - из-за этого все наше культурное богатство было направлено не в ту сторону. Сейчас время быть услышанными, и мы хотим, чтобы весь мир нам в этом помог", - сказала Jerry Heil в интервью RUS TVNET в 2022 году. 

Она призналась, что с началом войны почувствовала, насколько важно продвигать украинское: "Я задумалась - почему характерное испанское звучание уже стало международной pop-музыкой, а украинская музыка в мире до сих пор характерно не представлена - это нонсенс. У нас такая богатая культура - богаче, чем у многих, представленных на мировом рынке, и мне кажется, что сейчас самое время все изменить, и это будет не так тяжело, как раньше".

Jerry Heil очень тронуло отношение и поддержка со стороны нашей страны:

"Всех жителей Латвии, которые поддерживают Украину, я благодарю за ваши добрые сердца, благодарю за то, что в украинцах вы видите своих родных людей - мы то же самое чувствуем к вам".

Jerry Heil в "Арена Рига"
Jerry Heil в "Арена Рига" Фото: Jānis Škapars/TVNET

Напомним, 3 февраля в Латвии состоялся полуфинал национального отбора на конкурс "Евровидение" Supernova. В финал прошли 10 участников. Среди них - проект Funkinbiz из Риги с песней на украинском языке Na Chystu Vodu.

Подробнее о Funkinbiz из Риги: 

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