Alyona Alyona и Jerry Heil и их слова о Латвии: "Евровидение-2024"

Победительницы украинского национального отбора на "Евровидение" Alyona Alyona и Jerry Heil в 2022 году приезжали с концертами в Латвию. Почему отбор 2024 года закончился скандалом и что девушки говорили о нашей стране?

Певицу Alyona Alyona (наст. имя - Алена Савраненко) считают "мамой" украинского рэпа. Она сразила Европу своими хитами, а совместные с Jerry Heil хиты "Молитва" и "Купала" давно покорили сердца слушателей. В прошлом Алена (укр. Альона) была простой девушкой, воспитательницей детского сада в поселке Киевской области, а уже сегодня The New York Times сравнивает украинскую рэпершу с Azealia Banks.

Jerry Heil (наст. имя - Яна Шемаева) стала известна как видеоблогер и кавер-исполнительница благодаря перепеванию песен мировых и украинских исполнителей. Большую популярность ей принесла авторская песня "Охрана, отмена" из ее дебютного студийного альбома "Я - Яна" (2019). После начала полномасштабного вторжения России в Украину ее трек "Вон с Украины, москаль некрасивый" стал одним из символов сопротивления всех украинцев.