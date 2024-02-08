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Pasažieru vilciens усилит охрану поездов в Вагонном парке

rus.tvnet.lv/LETA
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Разрисованный новый электропоезд
Разрисованный новый электропоезд Фото: Ekrānuzņēmumus no Twitter

AS Pasažieru vilciens (PV) усилит охрану поездов в Вагонном парке в Риге, сообщили представители PV, отвечая на вопрос, что предприятие планирует сделать, чтобы предотвратить появление граффити на новых электропоездах.

В PV сообщили, что в Вагонном парке будет усилена система видеонаблюдения и контроль периметра территории.

В PV также подтверждают, что во вторник, 6 февраля, новые электропоезда были дважды разрисованы граффити. О подобных инцидентах PV сообщает в Государственную полицию и предоставляет всю необходимую информацию, включая видеозаписи, на которых зафиксирован акт вандализма, чтобы виновные были привлечены к ответственности.

Причиненный ущерб будет оценен компанией после того, как поезд приведут в порядок. Ущерб будет включать в себя как стоимость материалов, использованных для уборки, так и стоимость рабочего времени уборщиков.

PV напоминает, что поезда застрахованы.

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