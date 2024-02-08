Российские войска начали массированное наступление на Авдеевку в Донецкой области, активизировав многомесячные усилия по захвату города, заявил мэр Авдеевки Виталий Барабаш.
"К сожалению, противник оказывает давление со всех сторон. В городе нет ни одной более-менее мирной части", - заявил мэр СМИ.
"Они наносят удар очень большими силами", - добавил он. Бои очень напряженные, очень тяжелые, сказал Барабаш.
До войны в Авдеевке проживало 33 тысячи человек, сейчас осталось менее 950, сообщил мэр.
Россия начала Авдеевскую операцию крупными силами в октябре.
Взятие Авдеевки стало бы для россиян важной победой, которую они должны были бы отпраздновать в СМИ ко второй годовщине полномасштабной войны и накануне предстоящих президентских "выборов".
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