Глава МВД: вероятность провокаций усиливается с каждым днем. Ответственность на РФ

На просьбу прокомментировать, считает ли он, что Латвии следует разрешить провести выборы президента РФ, Козловскис сказал, что решение о том, как действовать дальше, будет принято в течение недели. В то же время министр отметил, что, по его мнению, все страны Балтии должны иметь единую позицию в этом вопросе, но риски будут в любом случае.

Козловскис также напомнил, что 16 марта - так называемый День памяти легионеров, к которому службы внутренних дел готовятся с каждым годом все интенсивнее, и что в этом году эта дата совпадает с "выборами" президента России, которые назначены на 15-17 марта. "Эти два дня станут большим испытанием. Но еще до принятия решения, я считаю, нужно сложить все риски, как это выглядит в общей картине", - подчеркнул министр.

В то же время он не хотел бы привязывать риски к конкретной дате, но возможность провокаций "растет с каждым днем", поскольку Латвия поддерживает Украину и "держит высокую планку на европейском уровне".

Министр заверил, что МВД принимает все возможные превентивные меры, чтобы избежать рисков. "Это элементы гибридной войны, которые Россия может использовать против Латвии, учитывая, что мы проводим абсолютно неприемлемую для Кремля политику", - подчеркнул министр.

Козловскис, не располагает информацией о том, какие элементы Россия может использовать в гибридной угрозе. Он также не считает, что давление нелегальной иммиграции на восточную границу со стороны недружественных соседей ослабло навсегда.

Однако Козловскис подчеркнул, что Латвия до сих пор справлялась со словесными конфронтациями и случаями неповиновения в спорные даты и считается островком безопасности по сравнению с другими европейскими странами.

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