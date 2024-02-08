WP, ссылаясь на показания анонимных украинских солдат, пишет, что нехватка кадров на данный момент является самой явной проблемой в армии.

Командир механизированной бригады, дислоцированной на востоке Украины, говорит, что в его подразделении сейчас насчитывается менее 40 человек - полный батальон обычно состоит из 200 солдат.

Командир другого подразделения утверждает, что в его распоряжении осталось лишь 35% бойцов из первоначального состава. Такая ситуация считается типичной.

"Основа всего - нехватка людей, - цитирует издание офицера по имени Александр. - Куда мы идем? Не знаю. Положительных перспектив нет. Абсолютно никаких. Закончится большим количеством крови, глобальным крахом. А вероятнее всего, я думаю, фронт где-то обвалится, как это было у врага в 2022 году в Харьковской области".

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