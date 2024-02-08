Новым главнокомандующим ВСУ назначен глава Сухопутных войск украинской армии, генерал-полковник Александр Сырский, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Сегодня к руководству ВСУ приступает новая управленческая команда. Я хочу, чтобы видение войны было одним и у наших воинов в Работино или Авдеевке, и в Генштабе и Ставке, - заявил Зеленский. - Я провел десятки разговоров с командирами разного уровня. В частности, сегодня говорил с генералами Андреем Гнатовым, Михаилом Драпатым, Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским. Все они рассматриваются на руководящие должности в армии и будут служить под руководством наиболее опытного украинского командующего".
Александр Сырский
Генерал-полковник Александр Сырский родился 26 июля 1965 года в деревне Новинки Владимирской области. Военный прошел все этапы службы в армии от командира взвода до замначальника Генштаба ВСУ.
В начале 2000-х Сырский командовал 72-й механизированной дивизией в городе Белая Церковь. В 2013-м он занял должность замначальника Главного командного центра ВСУ, отвечал за сотрудничество с НАТО.
В начале конфликта на востоке Украины в 2014 году возглавил штаб АТО. Командующим Сухопутными войсками ВСУ Сырский стал в 2019 году.
В начале полномасштабного вторжения РФ Сырский командовал обороной Киева, а также разрабатывал тактику наступления в Харьковской области осенью 2022 года.
"2024 год может стать успешным для Украины только при условии эффективных изменений в основе нашей обороны, которой являются Вооруженные силы Украины", - добавил Зеленский.
Министр обороны Рустем Умеров заявил в Facebook: "Сегодня было принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных сил Украины. Искренне благодарен Валерию Федоровичу за все достижения и победы".
Валерий Залужный
В последние месяцы ходили слухи о скорой отставке прежнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Среди причин называли конфликт между ним и президентом Зеленским.
Между тем Залужный, боевой генерал, сумевший остановить вторжение РФ и отвоевать часть оккупированных РФ территории сейчас один из самых популярных людей в Украине.
По данным западных СМИ, украинский президент был раздражен растущей популярностью Залужного и его интервью, в которых он говорил о тупиковой ситуации на фронте и переходе к позиционной войне. Украинские власти отрицали, что такой конфликт имеет место.
В конце января Залужный написал статью о новой стратегии, которую, как он считает, Киев должен применить для победы в войне с РФ. В статье он, помимо прочего, обвинил госинституты в нежелании принимать непопулярные меры, чтобы "улучшить ситуацию с комплектованием Сил обороны", то есть - мобилизовать в армию достаточное число граждан. Также Залужный написал о необходимости полной перестройки боевых действий и отказа от устаревшего, стереотипного мышления в ВСУ.
Статья была опубликована на сайте ВСУ и, в сокращенном виде, на портале американской телекомпании CNN после того, как в западной и украинской прессе появилось множество сообщений о скорой отставке генерала.
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