"Сегодня к руководству ВСУ приступает новая управленческая команда. Я хочу, чтобы видение войны было одним и у наших воинов в Работино или Авдеевке, и в Генштабе и Ставке, - заявил Зеленский. - Я провел десятки разговоров с командирами разного уровня. В частности, сегодня говорил с генералами Андреем Гнатовым, Михаилом Драпатым, Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским. Все они рассматриваются на руководящие должности в армии и будут служить под руководством наиболее опытного украинского командующего".

Александр Сырский

Генерал-полковник Александр Сырский родился 26 июля 1965 года в деревне Новинки Владимирской области. Военный прошел все этапы службы в армии от командира взвода до замначальника Генштаба ВСУ.

В начале 2000-х Сырский командовал 72-й механизированной дивизией в городе Белая Церковь. В 2013-м он занял должность замначальника Главного командного центра ВСУ, отвечал за сотрудничество с НАТО.

В начале конфликта на востоке Украины в 2014 году возглавил штаб АТО. Командующим Сухопутными войсками ВСУ Сырский стал в 2019 году.

В начале полномасштабного вторжения РФ Сырский командовал обороной Киева, а также разрабатывал тактику наступления в Харьковской области осенью 2022 года.