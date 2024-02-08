Издание пишет, что официальные лица США не будут публично обсуждать обстоятельства и причины катастрофы, но подтвердили, что ракеты Patriot действительно применялись.

По словам анонимных представителей США, украинские вооруженные силы не знали, что российский самолет может перевозить украинских военнопленных. Обычно он нес ракеты, что делало его важной целью для Киева.

Издание пишет, что пока неясно, кто на самом деле находился в самолете. Официальные лица говорят, что личности всех погибших не подтверждены, но возможность того, что среди них могли быть и украинские военнопленные, не исключена.

Российский диктатор Путин также высказал версию, что самолет был сбит ракетой Patriot.

Как сообщалось, военно-транспортный самолет "Ил-76" разбился в Белгородской области России. В Минобороны России заявляют, что на борту находились 65 украинских военнослужащих для обмена, шесть членов экипажа и трое российских солдат. Все они погибли.

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