Умер сооснователь группы "Машина времени" Юрий Борзов

Скончался сооснователь группы "Машина времени" Юрий Борзов. О его смерти сообщил лидер коллектива Андрей Макаревич.
Российское пропагандистское РИА Новости пишет, что у Борзова диагностировали рак. Ему было 70 лет.
"Ушел от нас в лучший мир Юрий Иванович Борзов. Пятьдесят шесть лет назад, в девятом классе мы с ним придумали "Машину времени", он стал нашим первым барабанщиком. Юра был очень красивым человеком - во всех отношениях. И что бы он ни делал - рисовал, строил, рассказывал - получалось у него исключительно красиво", - сообщил Макаревич в публикации на своей странице в Facebook.
Группу "Машина времени" в 1969 году основали Андрей Макаревич, Юрий Борзов, Игорь Мазаев, Александр Иванов и Сергей Кавагоэ. Название группе придумал именно Борзов - вторым ее вариантом было Time Machines.
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