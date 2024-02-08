Умер сооснователь группы "Машина времени" Юрий Борзов

"Ушел от нас в лучший мир Юрий Иванович Борзов. Пятьдесят шесть лет назад, в девятом классе мы с ним придумали "Машину времени", он стал нашим первым барабанщиком. Юра был очень красивым человеком - во всех отношениях. И что бы он ни делал - рисовал, строил, рассказывал - получалось у него исключительно красиво", - сообщил Макаревич в публикации на своей странице в Facebook.