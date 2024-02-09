Европарламент принял резолюцию по Жданок и другим агентам

У Жданок длинный послужной список

"Жданок хорошо известна своей пророссийской позицией и последовательным распространением антилатвийских и антиевропейских нарративов", отмечается в резолюции. Депутаты напомнили, что она не принимает существование Латвии как суверенного государства и отказывается осудить вторжение России в Украину. Политические действия Жданок также названы "крайне проблематичными". В частности, в тексте говорится о ее поездке для наблюдения за "референдумом" в оккупированный Россией Крым в 2014 году, визите к сирийскому диктатору Башару Асаду в 2016 году и выступлениях в пропагандистских телешоу в Москве. При этом, как указывается в тексте, Жданок целенаправленно создавала впечатление, что все это делается от имени Европарламента и даже Евросоюза в целом.

Татьяна Жданок на пророссийском митинге в Риге, май 2018 года Фото: Victor Lisitsyn/Russian Look/picture alliance

В документе подчеркивается, что Жданок была исключена из своей политической группы и более не относится ни к какой фракции и что подавляющее большинство евродепутатов не разделяют ее взглядов. Тем не менее Европарламент констатировал, что есть небольшое число коллег, которые участвовали в совместных акциях со Жданок, выражая сходные точки зрения и открыто выступая на стороне России.

Поэтому Европарламент обеспокоен возможными связями Жданок с другими евродепутатами и решительно осуждает любые скоординированные попытки продвигать повестку Кремля. Он намерен немедленно провести внутреннее расследование для оценки всех потенциальных случаев вмешательства России в свою работу.

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