Кризис с заложниками в швейцарском поезде завершился смертью захватчика

Захвативший заложников был вооружен топором и ножом, он говорил на фарси и английском языке, сообщил на пресс-конференции пресс-секретарь полиции кантона Во Жан Кристоф Сотерел.

"На данной стадии расследования мотивы действий виновного неизвестны", - сказал Сотерел.

Личности захваченных заложников официально еще не подтверждены, проходят проверки.

Мужчину застрелил полицейский, на которого он бежал с топором.

Всего в заложники были взяты 15 человек - 14 пассажиров и кондуктор. Кризис с заложниками продолжался около четырех часов - с 18:35 до 22:30 (с 19:35 до 23:30 по латвийскому времени).

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