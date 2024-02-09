Можно стоять или нет? В Риге создали парковку у непрерывной линии

Женщина указывает: "Хочу пожаловаться на ошибочно установленный знак стоянки у Рижского 62-го дошкольного образовательного учреждения. В конкретной ситуации знак парковки находится в месте, обозначенном сплошной линией, и невозможно остановить транспортное средство так, чтобы расстояние было меньше трех метров. Таким образом, по закону стоять там запрещено, но в то же самое время там знак стоянки. Он размещен там только для того, чтобы вводить в заблуждение людей и собирать для государства деньги? Пожалуйста, рассмотрите этот случай, так как люди ставят там машины каждый день, и полиция ездит и накладывает штрафы".