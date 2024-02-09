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Можно стоять или нет? В Риге создали парковку у непрерывной линии

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no "Bez Tabu" sižeta

Зрительница программы Bez Tabu обращает внимание на, по ее мнению, неправильную ситуацию в столице.

У Рижского 62-го дошкольного образовательного учреждения созданы парковочные места в непосредственной близости от сплошной белой линии.

Женщина указывает: "Хочу пожаловаться на ошибочно установленный знак стоянки у Рижского 62-го дошкольного образовательного учреждения. В конкретной ситуации знак парковки находится в месте, обозначенном сплошной линией, и невозможно остановить транспортное средство так, чтобы расстояние было меньше трех метров. Таким образом, по закону стоять там запрещено, но в то же самое время там знак стоянки. Он размещен там только для того, чтобы вводить в заблуждение людей и собирать для государства деньги? Пожалуйста, рассмотрите этот случай, так как люди ставят там машины каждый день, и полиция ездит и накладывает штрафы".

Передача в указанном месте пообщалась со случайно встреченными водителями, которых тоже смущает образовавшаяся ситуация. Руководитель Общества инструкторов по вождению указывает, что на улицах столицы создано большое количество вводящих в заблуждение ситуаций.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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