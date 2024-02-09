Участница реалити-шоу, оказавшаяся в центре секс-скандала, прокомментировала случившееся

Ранее сообщалось, что Гобземс опубликовал скриншоты из секс-видео, на котором Кэти удовлетворяет себя.

Кэти узнала об этом от подруги, и обе во время шоу "Знаменитости. Без фильтра" (Slavenības. Bez filtra) обсудили произошедшее.

Хотя Кэти и шокирована случившимся, она никак не реагирует на это. "Если честно, мне все равно. Хочешь развлечься - развлекайся! Раз есть те, кто говорит за моей спиной, значит, я впереди них", - говорит Кэти, выражая недоумение по поводу того, что женщина, что бы она ни делала, была и остается плохой.

Кэти подчеркивает, что никогда не спала с мужчиной из-за денег и всего, чего добилась в жизни, она добилась самостоятельно.

Подруга спросила, что говорит об этой ситуации ее новый возлюбленный. "Он умный человек, поэтому я с ним. Он знает, что я не ангел, даже если он это увидит, я уверена, что он будет на моей стороне, именно поэтому он мой мужчина".

Кэти немного беспокоится, что ее возлюбленный может захотеть отомстить: "Я этого не хочу". На вопрос, считает ли она, что он способен на такое, она сказала: "Я так не думаю, потому что он такой спокойный человек, он старается не обращать внимания на все, а у него были всякие ситуации, когда люди пытались его опорочить".

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