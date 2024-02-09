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Сбор загрязнений в море возле Бутинге завершен, будет подсчитан урон окружающей среде

LETA/BNS
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Утечка нефти в Балтийском море. Иллюстративное фото
Утечка нефти в Балтийском море. Иллюстративное фото Фото: Latvijas Jūras spēki

Сбор загрязнений в Балтийском море в районе нефтяного терминала Бутинге завершен, экологи подсчитывают масштабы ущерба, нанесенного разливом нефти.

"Сбор загрязнений закончился вчера. Судно Sakiai вернулось, было собрано 25 кубометров эмульсионной воды. Работа экологов продолжается", - сообщил BNS в пятницу пресс-секретарь Военно-морских сил Аудрюс Виткаускас.

По данным Департамента охраны окружающей среды Литвы, будут предприняты усилия, чтобы определить количество нефти, вылившейся в море.

В среду, в день инцидента, компания Orlen Lietuva сообщила властям, что вылилось около 300 литров нефти, но пятно длиной в девять километров и шириной в два километра говорит о гораздо большем объеме, считают в департаменте.

Утром в четверг остатки нефти достигли территориальных вод Латвии.

Литовские ведомства по охране окружающей среды сотрудничали со своими латвийскими коллегами в борьбе с загрязнением.

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