Сбор загрязнений в море возле Бутинге завершен, будет подсчитан урон окружающей среде

Сбор загрязнений в Балтийском море в районе нефтяного терминала Бутинге завершен, экологи подсчитывают масштабы ущерба, нанесенного разливом нефти.
"Сбор загрязнений закончился вчера. Судно Sakiai вернулось, было собрано 25 кубометров эмульсионной воды. Работа экологов продолжается", - сообщил BNS в пятницу пресс-секретарь Военно-морских сил Аудрюс Виткаускас.
По данным Департамента охраны окружающей среды Литвы, будут предприняты усилия, чтобы определить количество нефти, вылившейся в море.
В среду, в день инцидента, компания Orlen Lietuva сообщила властям, что вылилось около 300 литров нефти, но пятно длиной в девять километров и шириной в два километра говорит о гораздо большем объеме, считают в департаменте.
Утром в четверг остатки нефти достигли территориальных вод Латвии.
Литовские ведомства по охране окружающей среды сотрудничали со своими латвийскими коллегами в борьбе с загрязнением.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!