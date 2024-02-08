В Литве произошел разлив нефти: пятно достигло латвийских вод

Инцидент произошел в среду, 7 февраля, около 8 утра: на терминале, принадлежащем нефтеперерабатывающей компании Orlen Lietuva, в нескольких километрах от границы Латвии случилась утечка, в результате которой в Балтийское море попало около 1400-1800 литров сырой нефти.

На месте происшествия спасательный корабль ВМС Литвы собрал около 2 кубометров водно-нефтяной смести, работы продолжились и в четверг, когда загрязнение достигло латвийских вод. Моделирование показало, что самые легкие фракции могут достичь побережья возле Ниды, констатирует VVD.

Министерство охраны среды и регионального развития проинформировано, идет активный обмен информацией с литовскими природоохранными и прочими структурами. "Идет работа над возможными решениями ситуации, учитывая, что из-за особенностей вещества и низкой температуры воды есть вероятность, что часть загрязнения осядет и его сбор с поверхности будет затруднен. Загрязнение, которое не удастся собрать с поверхности, позже может попасть на побережье", - сказано в пресс-релизе VVD.

Ответственность литовской компании и причиненный ущерб оценят после ликвидации аварии.

В конце 2020 года на Бутингском терминале уже происходила утечка - тогда вылилось около 2 тонн нефти. Пятно длиной почти 4 километра также двигалось в сторону Латвии, но из-за ветра, волн и холодной воды рассеялось. Еще раньше - в 1999-2008 годах - на работающем с 1998 года терминале произошли четыре инцидента разного масштаба.

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