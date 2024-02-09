Пт, 9.02.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Видео ⟩ ВСУ уничтожает колонну российской бронетехники

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
ВСУ уничтожает колонну российской бронетехники
ВСУ уничтожает колонну российской бронетехники Фото: Ekrānuzņēmums no video/Defence of Ukraine/"X"

Министерство обороны Украины опубликовало на платформе Х видео, где видно, как запущенные дроны взорвали колонну бронетехники российской армии. Это основательно возмутило прокремлевских военных блогеров, сообщает американское издание Business Insider.

Видно, как дроны уничтожают танки и бронетехнику. Всего были подбито три танка Т-72, ​​семь боевых бронированных машин и бронетранспортер.

Институт изучения войны (ISW) отметил, что тактика российской армии особенно возмутила прокремлевских военных блогеров.

В Минобороны Украины заявляют, что в бою участвовала 72-я механизированная бригада армии. Столкновение произошло возле села Новомихайловка на Донбассе. Колонна бронетехники двинулась в сторону восточной Украины и стала легкой мишенью для артиллерии и беспилотников.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх