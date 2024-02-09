Видео ⟩ ВСУ уничтожает колонну российской бронетехники

Видно, как дроны уничтожают танки и бронетехнику. Всего были подбито три танка Т-72, ​​семь боевых бронированных машин и бронетранспортер.

Институт изучения войны (ISW) отметил, что тактика российской армии особенно возмутила прокремлевских военных блогеров.

Are FPV drones effective on a battlefield?

The warriors from the 72nd Mechanized Brigade, with the help of drones, turned a convoy of russian tanks and IFVs into a scrap metal army. pic.twitter.com/z62aeqJA4f — Defense of Ukraine (@DefenceU) February 1, 2024

В Минобороны Украины заявляют, что в бою участвовала 72-я механизированная бригада армии. Столкновение произошло возле села Новомихайловка на Донбассе. Колонна бронетехники двинулась в сторону восточной Украины и стала легкой мишенью для артиллерии и беспилотников.

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