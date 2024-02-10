С 2025 года CSDD планирует отменить наклейки техосмотра

Как сообщили в дирекции, в настоящее время разрабатываются изменения в нормативных актах, поскольку для отказа от наклеек техосмотра необходимо внести поправки в закон о дорожном движении и правила Кабинета министров.

Как пояснили в CSDD, отменить наклейки планируется, так как в эпоху цифровых технологий существуют другие решения для регистрации технического состояния транспортного средства и подтверждения того, что оно имеет право участвовать в дорожном движении.

Впредь правоохранительные органы смогут оперативно проверить данные о транспортном средстве и его водителе в соответствующем регистре CSDD.

В то же время, как указали в дирекции, необходимо найти решения для автомобилей, которые выезжают из Латвии, и разработать на уровне всего ЕС единый подход к дигитализации этой системы.

В настоящее время плата за наклейку техосмотра составляет 2,19 евро.

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