Ночь 9 февраля стала волшебной ночью горячих душ, ведь в Латвийской академии художеств собрались сотни всадников Декаданса! Уже в 84-й раз на карнавале до пяти утра царила королева - богема тьмы, которой так свойственна пикантная культурная жажда обнаженных арт-перформансов и полет фантазии в костюмах культурного вырождения участников карнавала. Это путь к свету! Смотрите яркие фотографии с карнавала, ищите себя, любуйтесь костюмами и узнайте, развлекались ли на карнавале и в этом году известные персоны!