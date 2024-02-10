Разведчики Дании: Россия может атаковать одну из стран НАТО в ближайшие три-пять лет

Министр обороны Дании Лунд Поульсен отметил, что способности России производить военную технику "чрезвычайно" возросли.

"Нельзя исключать вероятность того, что Москва может протестировать 5-ю статью и единение НАТО в течение трех-пяти лет".

"Эта информация не соответствовала выводам НАТО в 2023 году. Это новые данные, которые только сейчас выходят на свет", - отметил министр обороны Дании Лунд Поульсен. Самой Дании сейчас Россия не угрожает, но альянс может столкнуться с российскими кибератаками, целью которых является дестабилизация одной из ее стран-участниц.

"У России, возможно, есть желание что-то такое сделать. Теперь у них есть все шансы достичь значительной военной мощи быстрее, чем мы предполагали. Есть повод для искренних опасений", - подчеркнул министр.

Эти изменения в восприятии российской угрозы приходят вскоре после предупреждений лидеров других европейских стран НАТО, высказанных в последние недели. Министр обороны Германии Борис Писториус предупредил о возможной атаке России в течение пяти-восьми лет.

Немецкое издание Bild со ссылкой на источники предупредило, что Россия может попытаться нанести удар по Европе в конце 2024 или начале 2025 года, когда США "больше не будут лидером" и, таким образом, европейским союзникам смогут помочь только с опозданием.

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