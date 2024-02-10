Разведчики Дании: Россия может атаковать одну из стран НАТО в ближайшие три-пять лет

Датские разведслужбы собрали новую информацию, свидетельствующую о том, что Россия вооружается быстрее, чем предполагалось, и на какую-либо страну НАТО могут напасть в течение трех-пяти лет, сообщает украинское СМИ The New Voice of Ukraine.
Министр обороны Дании Лунд Поульсен отметил, что способности России производить военную технику "чрезвычайно" возросли.
"Нельзя исключать вероятность того, что Москва может протестировать 5-ю статью и единение НАТО в течение трех-пяти лет".
"Эта информация не соответствовала выводам НАТО в 2023 году. Это новые данные, которые только сейчас выходят на свет", - отметил министр обороны Дании Лунд Поульсен. Самой Дании сейчас Россия не угрожает, но альянс может столкнуться с российскими кибератаками, целью которых является дестабилизация одной из ее стран-участниц.
"У России, возможно, есть желание что-то такое сделать. Теперь у них есть все шансы достичь значительной военной мощи быстрее, чем мы предполагали. Есть повод для искренних опасений", - подчеркнул министр.
Эти изменения в восприятии российской угрозы приходят вскоре после предупреждений лидеров других европейских стран НАТО, высказанных в последние недели. Министр обороны Германии Борис Писториус предупредил о возможной атаке России в течение пяти-восьми лет.
Немецкое издание Bild со ссылкой на источники предупредило, что Россия может попытаться нанести удар по Европе в конце 2024 или начале 2025 года, когда США "больше не будут лидером" и, таким образом, европейским союзникам смогут помочь только с опозданием.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!