Трамп заявил, что будет призывать РФ атаковать страны НАТО, которые не тратят достаточно на оборону

Выступая в субботу, 10 февраля, на предвыборном митинге в Конуэе, штат Южная Каролина, Трамп заявил, что во время его президентства на заседании НАТО президент крупной страны альянса спросил его, будут ли Соединенные Штаты защищать страну НАТО, которая не тратит достаточно средств на защиту, если на нее нападет Россия.

"Один из президентов крупной страны встал и сказал: "(...) Если мы не заплатим и подвергнемся нападению со стороны России, вы собираетесь нас защищать?". Я сказал: "Вы не заплатили? (...) Нет, я не буду вас защищать. (...) Я бы призвал их [Россию] делать все, что они, черт возьми, хотят. Вы должны платить", - сказал экс-президент.

Договор НАТО предусматривает, что государства-члены обязуются защищать любую страну блока, подвергшуюся нападению.

Представитель Белого дома заявил, что бывший президент "поощряет вторжение кровавых режимов в страны, которые являются нашими ближайшими союзниками", и назвал комментарии Трампа "ужасными и безумными". Он добавил, что слова Трампа "угрожают национальной безопасности Америки, глобальной стабильности и нашей внутренней экономике".

Трамп уже давно критикует НАТО и то, что, по его мнению, США должны взять на себя непомерное финансовое бремя, чтобы гарантировать оборону остальных стран блока.

У Трампа больше всего шансов быть выдвинутым на пост президента от Республиканской партии на выборах в ноябре.

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