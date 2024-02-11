Украина стала сбивать на 33% меньше дронов Shahed. Эксперт назвал причины

Эксперт отмечает, что, в первую очередь, изменились маршруты движения дронов Shahed. Сейчас они действуют в основном в прифронтовой зоне на глубине от 30 до 50 километров. Именно поэтому статистика изменилась. "Они изменили свои цели, они осознают, что "шахедов", ушедших вглубь территории Украины, сбивают", - заявил Свитан в эфире украинского 24-го канала.

По его словам, в Украине созданы тысячи мобильных групп, которые отслеживают беспилотники. Поэтому противник начал активнее использовать беспилотники в прифронтовой и приграничной зоне.

"Подобная российская тактика пока позволяет им использовать беспилотники Shahed с максимальной эффективностью. Но я думаю, что наша ПВО сейчас сыграет свою роль. Нам предстоит развернуть мобильные группы вдоль линии фронта, вдоль границы, чтобы перехватывать "шахеды" при их приближении.

А еще лучше - задействовать какую-то авиацию, но не боевую, а легкомоторную. У нас достаточное количество летчиков, способных выполнять боевые задачи на легкомоторных самолетах. По моим оценкам, их тысячи. Кроме того, пилотировать легкомоторный самолет можно до 70 лет. Если через 50 лет вы попытаетесь сесть на военный самолет, врачи вам не позволят, но выполнять эти задачи на легком самолете до 70 лет могли бы даже такие дедушки, как я", - добавил Свитан.

Ночью на 10 февраля россияне снова атаковали Украину с помощью дронов. Удары пришлись по Немышлянскому району в Харькове. Вспыхнул пожар, в результате которого сгорело более 10 домов. Погибли 7 человек, в том числе семья с тремя маленькими детьми.

Вечером 10 февраля РФ вновь запустила беспилотники. Взрывы были слышны в нескольких районах.

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