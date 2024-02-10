Фото, видео ⟩ РФ атаковала Харьков дронами. Погибли семь человек, среди них дети

Мэр города Игорь Терехов сообщает, что беспилотники попали в АЗС, в результате чего возник крупный пожар площадью 3700 квадратных метров. Загорелись жилые дома.

По данным главы обладминистрации Олега Синегубова, погибли семь человек, в том числе трое детей в возрасте семи и четырех лет, а также полугодовалый младенец. Три человека пострадали, около 50 эвакуированы.

"Горело 14 частных жилых домов общей площадью около 3700 кв. м., складское помещение на площади 400 кв. м. Кроме того, произошел масштабный пожар на объекте гражданской инфраструктуры", - сообщила местная спасательная служба.

К утру полностью сгорели 15 частных жилых домов, сообщил Синегубов. Пожары удалось локализовать, сейчас их продолжают тушить.

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