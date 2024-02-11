Россия атаковала юг Украины. ПВО сбила 40 из 45 беспилотников

В ночь на 11 февраля российские беспилотники массированно атаковали юг Украины. В результате более чем пятичасовой атаки был нанесен ущерб жилым домам, агропромышленной инфраструктуре и газопроводу, сообщили в Вооруженных силах Украины.
"Напряженная работа подразделений ПВО продолжалась более пяти с половиной часов. Приоритетом противника снова стала полоса береговой инфраструктуры и объекты агропромышленного комплекса, - говорится в сообщении украинской армии. - В Николаеве в одном из них из-за попадания произошел пожар, взрывная волна разрушила близлежащие жилые дома, личный транспорт местных жителей и газопровод. По предварительной информации, пострадал один мирный житель".
Системы ПВО Украины сбили 40 из 45 беспилотников Shahed, которые Россия запустила прошлой ночью, сообщили в ВВС Украины.
Из них 18 беспилотников сбиты над Николаевской областью.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!