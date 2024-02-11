Россия атаковала юг Украины. ПВО сбила 40 из 45 беспилотников

"Напряженная работа подразделений ПВО продолжалась более пяти с половиной часов. Приоритетом противника снова стала полоса береговой инфраструктуры и объекты агропромышленного комплекса, - говорится в сообщении украинской армии. - В Николаеве в одном из них из-за попадания произошел пожар, взрывная волна разрушила близлежащие жилые дома, личный транспорт местных жителей и газопровод. По предварительной информации, пострадал один мирный житель".