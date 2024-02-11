После появившихся в открытую сведений о возможных контактах лидера Русского союза Латвии (РСЛ) и депутата Европарламента Татьяны Жданок с сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ), и сама Жданок, и сопредседатель партии Мирослав Митрофанов на минувшей неделе побывали на беседе в Службе госбезопасности (VDD), сообщает передача LTV De Facto.
Жданок в понедельник пришла с опозданием на созванную ею же пресс-конференцию и в качестве причины назвала визит в VDD. "Я была в десять утра в Службе госбезопасности, была приглашена к следователю Булсу. Он никак не хотел со мной расставаться", - сказала Жданок журналистам в начале пресс-конференции. Перед уходом из VDD она подписала обязательство не разглашать содержание беседы.
А в пятницу в VDD был приглашен сопредседатель РСЛ Мирослав Митрофанов, подтвердил передаче политик. Он отметил, что в VDD его позвали не в рамках какого-либо уголовного процесса, а просто "поговорить".
В настоящее время VDD оценивает информацию о возможном сотрудничестве Жданок с российскими спецслужбами и оценивает действия РСЛ.
Две недели назад Жданок прославилась по всей Европе. СМИ Insider, Re:Baltica и другие опубликовали отдельные электронные письма из переписки Жданок с гражданами России, которых есть основания считать сотрудниками ФСБ. Жданок много лет общалась и назначала встречи с Дмитрием Гладеем. Затем она контактировала и с другим сотрудником спецслужбы - Сергеем Красиным, или Бельтюковым.
Жданок на пресс-конференции усомнилась в подлинности фрагментов электронных писем но заявила, что как минимум одно письмо, в котором она просила деньги на георгиевские ленточки для празднования 9 мая, точно поддельное.
"В отношении депутата Европарламента написать, что у меня был какой-то там куратор... Извините. Я могла бы быть куратором для своих помощников, но не подчиняться какому-то куратору", - заявила политик.
У следователей в Латвии руки частично связаны тем, что опубликованная переписка Жданок в основном велась до 2016 года. Именно тогда вступила в силу уголовная ответственность за помощь иностранному государству в направленной против Латвии деятельности.
Министр внутренних дел Рихард Козловскис пояснил, что в компетенции VDD - оценить, соответствуют ли действия Жданок статьям Уголовного закона. "Если будут признаки преступления, я, несомненно, считаю, что VDD будет действовать", - сказал Козловскис.
Европарламент в четверг принял резолюцию, выразив "большое возмущение" попытками России подорвать демократию в Европе и "глубокую озабоченность" по поводу того, что Жданок, возможно, действовала как информатор пятого управления Федеральной службы безопасности. В резолюции также подчеркивается, что Европейский парламент и латвийские учреждения должны тщательно изучить вопрос.
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