Жданок в понедельник пришла с опозданием на созванную ею же пресс-конференцию и в качестве причины назвала визит в VDD. "Я была в десять утра в Службе госбезопасности, была приглашена к следователю Булсу. Он никак не хотел со мной расставаться", - сказала Жданок журналистам в начале пресс-конференции. Перед уходом из VDD она подписала обязательство не разглашать содержание беседы.

А в пятницу в VDD был приглашен сопредседатель РСЛ Мирослав Митрофанов, подтвердил передаче политик. Он отметил, что в VDD его позвали не в рамках какого-либо уголовного процесса, а просто "поговорить".

В настоящее время VDD оценивает информацию о возможном сотрудничестве Жданок с российскими спецслужбами и оценивает действия РСЛ.