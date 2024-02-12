Пьяный водитель лишь чудом не устроил ДТП и "потушил свет" на Тейке

Как видно на видео, водитель Chevrolet, абсолютно не удостоверившись в безопасности, резко выезжает со двора на Бривибас гатве, оставляя других водителей в шоке и вынуждая их избегать внезапного препятствия.

То, что все отделались лишь потраченными нервами, настоящее чудо, так как внезапное появление водителя на дороге не было его единственным опасным шагом.

У торгового центра Akropole Alfa водитель заехал съехал с дороги и врезался в электрический шкаф, находящийся рядом с пешеходным переходом.

Представитель Госполиции Лина Багдоне проинформировала: "Было констатировано, что водитель Chevrolet ехал в опьянении более двух промилле и без прав. За совершение ДТП Госполиция начала административный процесс. В свою очередь за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения без прав Государственная полиция начала уголовный процесс, который уже передан прокуратуре для начала уголовного преследования".

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