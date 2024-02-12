Скончался основатель группы Pērkons и легенда латвийской музыки Юрис Кулаковс

Информацию об этом Latvijas Radio 3 подтвердил музыкант и член группы Кулаковса Юрис Сеянс.

Юрис Кулаковс родился 20 мая 1958 года в Ливаны. Он оставил неизмеримый след в латвийской музыке и ее развитии, основав группу Pērkons, а также играл в группе Menuets.

В детстве Юрис учился играть на аккордеоне, а факультативно освоил и игру и на трубе. Позже он учился аккордеону в Музыкальной средней школе Язепа Мединьша. В Латвийской государственной консерватории в 1984 году окончил класс руководителей и дирижеров духовых и сценических оркестров, где среди его преподавателей были Раймондс Паулс и Алнис Закис.

Большую часть музыкальных инструментов Юрис освоил методом самообучения.

В 1978 году начал играть в ансамбле Menuets.

В конце семидесятых годов он основал инструментальную джаз-рок-группу Arka, а в 1981 году вместе с некоторыми участниками Menuets основал рок-группу Pērkons.

Помимо широкой и известной дискографии Pērkons и Menuets, Юрис был также автором музыки к нескольким спектаклям в Лиепайском, Национальном и Новом Рижском театрах.

Напомним, в январе группа Pērkons простилась с другим многолетним членом группы Угисом Музыкантсом.

Редакция TVNET выражает глубочайшие соболезнования родным, коллегам по творчеству и поклонникам таланта Кулаковcа!

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!