Липину интересно ⟩ Почему интервью Путина Карлсону - не пример хорошей журналистики?

Я не знаю, как вы, но я из этого интервью так и не понял, о каких причинах идет речь. Денацификация, расширение НАТО, внутренний госпереворот, Донбасс - все смешалось в одном интервью. И Карлсон не сделал ничего, чтобы этот клубок распутать.

Возможные причины

И на самом деле, мне кажется, я понимаю, почему это произошло. Мне кажется, что заявленная цель Карлсона не соответствует тому, что его на самом деле интересовало в разговоре с Путиным.

Посмотрите, как он оживляется каждый раз, когда речь заходит о США, о НАТО. Карлсон сам заводит разговор о Трампе, тонко намекая, что вот пришел бы Трамп, и война сразу закончилась бы (кстати, забавно, как Путин отмахивается от этой возможности).

Карлсон не пришел на это интервью, чтобы узнать больше о причинах войны с Украиной. Что он хотел узнать (или по крайней мере так кажется, исходя из его уточняющих вопросов) - это слабость НАТО, недостатки политики коллективного Запада и детали совершенных ранее ошибок.

Особенно это видно, когда Карлсон с легкостью подключается и соглашается с тем, что высказывает Путин. Кто подорвал "Северный поток"? ЦРУ или НАТО, разумеется. Санкции действуют? Нет, российская экономика живее всех живых. Украина, конечно же, сателлит США. И вообще война бы давно закончилась, если бы не Борис Джонсон.