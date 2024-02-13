Липину интересно ⟩ Почему интервью Путина Карлсону - не пример хорошей журналистики?

На прошлой неделе одним из самых ярких событий стало интервью, которое Владимир Путин дал американскому журналисту Такеру Карлсону - уникальное событие во время идущей войны в Украине. Многие в соцсетях называли работу Карслону примером хорошей независимой журналистики. Я же с этим не согласен. Почему? Попытаюсь объяснить.
О чем и зачем эта статья
Приезд Карлсона в Москву, чтобы взять интервью у Владимира Путина, вызвал шквал эмоций. И одна из них особенно привлекла мое внимание. Я покажу пару твитов, чтобы объяснить, что я имею в виду.
A journalist doing journalism. What a refreshing change.— End Wokeness (@EndWokeness) February 6, 2024
Журналист, занимающийся журналистикой. Какая освежающая перемена.
"We are not encouraging you to agree with what Putin may say in this interview, but we are urging you to watch it." - Tucker Carlson— Reddit Lies (@reddit_lies) February 6, 2024
This is what Journalism was always supposed to be.
"Мы не призываем вас соглашаться с тем, что Путин может сказать в этом интервью, но мы просим вас посмотреть его" - Такер Карлсон
Это то, чем Журналистика всегда должна была быть.
Thank you, Tucker, for asking critical questions while conducting a fair interview on an equal footing. Mainstream journalists could learn a thing or two from you.— Dr. Simon Goddek (@goddeketal) February 8, 2024
Спасибо, Такер, за то, что задавали острые вопросы, проводя честное интервью на равных. Мейнстримные журналисты могли бы кое-чему у вас поучиться.
And to think people wanted a journalist arrested for interviewing someone.— Donut Operator 🍩 (@DonutOperator) February 9, 2024
Crazy stuff.
И подумать только, что люди хотели арестовать журналиста за то, что он просто взял интервью.
Безумие.
Вы поняли посыл: Такер - молодец, он делает настоящую работу журналиста и независим в своих убеждениях; а вот СМИ, называющие Россию агрессором, а Путина - тем, кто развязал войну в Украине - они продажные пропагандисты.
Что ж. Я не собираюсь сомневаться в независимости Такера Карлсона. Весь дальнейший текст будет строиться на предпосылке, что никто ему ничего не платил, ничего не указывал и Карлсон вел интервью так, как сам хотел - в меру своих способностей и талантов.
В таком случае мне кажется еще более важным обговорить, почему я считаю это интервью плохим - именно с журналистской точки зрения. Мне кажется это важным для того, чтобы, если вы вдруг захотите покритиковать чью-либо журналистскую работу (в том числе и мою), вы могли бы это делать с более профессиональных позиций.
Важно! В этом тексте я практически не буду комментировать содержание того, что сказал Владимир Путин. Там хватает вранья, исторических ошибок и прочих манипуляций - но на это найдутся (и уже нашлись) авторы и без меня. Я же концентрируюсь именно на работе журналиста Такера Карлсона.
Что не так?
Видео: Интервью Путина Такеру Карлсону
Манера ведения интервью - это спектр. На одном полюсе - интервьюер априори не согласен с интервьюируемым, постоянно задает ему сложные вопросы, ищет логические несостыковки, тыкает в них носом. На втором - интервьюер вообще не собирается конфликтовать с интервьюируемым, поддакивает ему и лишь направляет его в, по сути, монологе.
Разумеется, большинство интервью находятся между этими точками - поэтому я и говорю о спектре. В постоянном согласии теряется ценность журналиста, зачем он вообще там? А непрекращающиеся баталии утомляют и зачастую мешают интервьюируемому высказать свою точку зрения.
А вот внутри спектра каждый журналист выбирает то, что ему удобнее и ближе подходит по стилю. Но все-таки определенные если не правила, то ожидания есть. Нет смысла набрасываться на своего гостя, если вы просто говорите с музыкантом о его новом альбоме. И странный выбор - говорить с человеком, ответственным за развязывание крупнейшего европейского военного конфликта за последние десятилетия, и практически ему не противостоять.
Я не говорю, что Карлсон совсем не задавал острых вопросов. Но почему-то он, затронув интересную тему, не шел в ней дальше, довольствуясь первым уровнем ответа Путина.
Например. Вот спрашивает Карлсон у Путина - что такое денацификация? Отличный вопрос, потому что именно денацификация - это одна из главных причин начала войны (по словам Путина по крайней мере).
Ну что же, Путин заводит свою обычную историю про Бандеру, про памятники, про отца Зеленского, который якобы воевал с фашистами (Александр Зеленский родился в 1947 году, но опустим это).
Какой напрашивается вопрос? Вариантов несколько. Можно спросить про конкретные факты: какие вы, Владимир Владимирович, можете привести доказательства роста неонацизма в Украине? Избрание президента-еврея 73,22% голосов? Или ежегодное празднование 9 мая вплоть до 2022 года?
Можно спросить про Россию - как с точки зрения борьбы с неонацизмом Путин смотрит на то, что у второго человека в ЧВК "Вагнер" были татуировки СС на теле? Или множество межнациональных конфликтов в стране? Или ставшее притчей во языцех "сдается только славянам".
Это — Дмитрий Уткин, он же «Вагнер». Вы правильно поняли, знаменитая ЧВК именно его рук дело. Как вам татуировки? Денацификация, говорите? pic.twitter.com/kAPLHewsZ9— Дмитрий Заир-Бек (@loursparle) March 1, 2022
Ну или напрямую: "Какое ваше дело, Владимир Владимирович, что творится в другой, суверенной, независимой, не вашей стране?".
Но нет. Карлсон просто выслушивает монолог Путина и идет дальше. И такой же алгоритм прослеживается и в других важных темах.
Казалось бы, отличный вопрос. После того, как Путин 30 минут смешивал правду и вымысел в своей исторической лекции, Карлсон спрашивает: "Так что, Венгрия тоже может претендовать на часть Украины?". Путин несколько тушуется и, не отвечая прямо, рассказывает, что очень многие на западе Украины продолжают себя чувствовать именно что венграми.
Прекрасно. И дальше - абсолютно логично - следует вопрос. Раз уж мы ведем разговор с исторической перспективы, не следует ли Калининграду, вернее - Кенигсбергу, вернуться в Польшу? Не хочет ли Татарстан объединиться с Монголией, как было во времена Киевской Руси, которую так любит вспоминать Путин? Что там по самоопределению Кавказа? У Хабаровского края и Китая тоже длинная история.
Но снова нет, Карлсон просто принимает, что Украина - это якобы исторически часть России, и идет дальше.
И, на всякий случай, я не требую от Карлсона глубоких познаний в истории России и спорных территорий. По нему было видно, что исторической лекции и писем Богдана Хмельницкого он совсем не ждал.
Но Карслон как будто совсем не готовился. Ни одного вопроса про борьбу со свободой слова (за которую Карлсон вроде как так переживает) внутри России. Ни одного вопроса про Бучу, Ирпень и постоянные бомбардировки гражданских объектов. Ни одного вопроса про Навального, Яшина, Надеждина.
Вообще - ни одного вопроса кроме тех, которые Путину уже задавали. Даже про того же Гершковича, и то спрашивали. Единственная новая тема, которую затрагивает Карлсон - это мнение Путина о внутреннем устройстве США, но и ту Путин быстро сворачивает.
И самое главное - перед интервью звучит вступительное слово Карслона, в котором он говорит о том, что это интервью во многом посвящено войне в Украине, в частности, причинам, по которым она началась.
Я не знаю, как вы, но я из этого интервью так и не понял, о каких причинах идет речь. Денацификация, расширение НАТО, внутренний госпереворот, Донбасс - все смешалось в одном интервью. И Карлсон не сделал ничего, чтобы этот клубок распутать.
Возможные причины
И на самом деле, мне кажется, я понимаю, почему это произошло. Мне кажется, что заявленная цель Карлсона не соответствует тому, что его на самом деле интересовало в разговоре с Путиным.
Посмотрите, как он оживляется каждый раз, когда речь заходит о США, о НАТО. Карлсон сам заводит разговор о Трампе, тонко намекая, что вот пришел бы Трамп, и война сразу закончилась бы (кстати, забавно, как Путин отмахивается от этой возможности).
Карлсон не пришел на это интервью, чтобы узнать больше о причинах войны с Украиной. Что он хотел узнать (или по крайней мере так кажется, исходя из его уточняющих вопросов) - это слабость НАТО, недостатки политики коллективного Запада и детали совершенных ранее ошибок.
Особенно это видно, когда Карлсон с легкостью подключается и соглашается с тем, что высказывает Путин. Кто подорвал "Северный поток"? ЦРУ или НАТО, разумеется. Санкции действуют? Нет, российская экономика живее всех живых. Украина, конечно же, сателлит США. И вообще война бы давно закончилась, если бы не Борис Джонсон.
Хотя опять-таки напрашиваются вопросы. Если российская экономика такая сильная, то почему бюджет составлен с рекордным дефицитом, а курс рубля вплотную приблизился к трехзначным показателям?
Если Украина - сателлит США, то почему они зачастую действуют противоположно советам американских экспертов, а Зеленский задает неудобные вопросы о членстве в НАТО и недостаточных санкциях?
Точно ли Борис Джонсон виновен в неподписании соглашений? Или тот факт, что Россия не собирается возвращать оккупированные территории (включая Крым)?
Но Карлсон не идет на конфронтацию с Путиным. А просто соглашается, ведь и сам зачастую согласен с ним. И даже после интервью он записывает видео, в котором утверждает, что Россия "не экспансионная страна". Ага. А Грузия в 2008 году, Крым в 2014 году и идущая уже почти два года война в Украине - это так, просто случайно вышло.
Tucker Carlson Network: After The Vladimir Putin Interview— Wojciech Pawelczyk (@WojPawelczyk) February 9, 2024
Tucker's immediate reaction to his hours-long interview with Vladimir Putin at the Kremlin. pic.twitter.com/Y1AaaURsC6
И можно сказать - ну да, Артем, у тебя у самого есть свое личное мнение, которое ты высказываешь прямо сейчас. Чем ты отличаешься?
Так мы возвращаемся к началу статьи. Интервью - это спектр. Беседовать с настолько противоречивым политиком и просто с ним соглашаться... Так и зачем тогда все это?
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Поэтому нет. Интервью Путина Карлсону - это не пример хорошей журналистики. Путин не рассказал ничего того, что мы уже не слышали от него же в его речах. Карлсон не поставил Путина перед противоречиями в его аргументах.
Те немногие острые темы, которые были как бы заявлены (причины войны в Украине, подрыв "Северного потока", арест журналиста Гершковича), в итоге просто стали очередным плацдармом для Путина, чтобы вновь и вновь давать непрошенные лекции по истории, рассказывать о невыполненных обещаниях и просто-напросто обманывать.
Те похвалы в адрес Карлсона, которые я видел в соцсетях, обычно можно разделить на три категории.
1. Карлсон показал миру настоящего Путина.
Обычно такое говорят оппозиционно настроенные россияне. Например, подобную реакцию выдал журналист Илья Шепелин.
Но я не согласен. Это не Карлсон показал миру настоящего Путина, это Путин сам себя красноречиво показал. Карслон в этом плане просто стоял рядом. А Путин себя так же показывал во всех своих публичных выступлениях с 24 февраля 2022 года. И ничего нового мы не увидели.
2. Карслон и Путин развенчали западные фейк-ньюз.
Это реакция американских крайне правых и российских "патриотов". Мол, наконец-то мир узнает, как врет Украина, ЕС и нынешняя администрация США. Тут вполне понятно, почему эта аудитория довольна интервью, где Путину не пришлось ни разу находиться в затруднительном положении.
3. Сам факт интервью западного журналиста с Путиным - это хорошо.
Тут я даже согласен. Я бы и сам с большим удовольствием взял бы интервью у Путина. Его очень о многом нужно спросить, разобраться в его мотивах, возможно, даже попытаться как-то раскрыть его планы.
И тем обиднее, что эту бесспорно уникальную возможность, которую получил Такер Карлсон, он потратил на то, чтобы послушать байки про Рюрика, Джорджа Буша-младшего и Януковича - вместо того, чтобы спросить: "Как бомбежка больниц и убийство детей помогает бороться с неонацизмом".
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