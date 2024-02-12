Латышская супруга британского виконта шокировала аристократов своими запросами

Решение аристократической пары устроить Baby Shower, или Push Party, как это принято в Соединенных Штатах, обеспокоило их семьи и друзей. Хотя само мероприятие не вызывает никаких возражений, пара составила список желаемых подарков от гостей. В список желаний входят как предметы повседневного обихода для ребенка, такие как мягкие игрушки и молокоотсос, так и ваучеры премиум-класса, например, на 450 фунтов стерлингов на отдых в отеле.



Люди из круга общения пары считают такое поведение показной демонстрацией богатства и говорят, что это противоречит ценностям британской аристократии.