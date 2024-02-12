Латышская супруга британского виконта шокировала аристократов своими запросами

Британский виконт Александр Бриджмен, сын графа Бердфорда, женатый на уроженке Латвии Элизе Лиепине, ожидает первенца. Однако многие британские аристократы возмущены планами пары устроить Push Party в американском стиле и сравнивают их с реалити-шоу Кардашьян, что не отвечает принятым традициям и ценностям.
Решение аристократической пары устроить Baby Shower, или Push Party, как это принято в Соединенных Штатах, обеспокоило их семьи и друзей. Хотя само мероприятие не вызывает никаких возражений, пара составила список желаемых подарков от гостей. В список желаний входят как предметы повседневного обихода для ребенка, такие как мягкие игрушки и молокоотсос, так и ваучеры премиум-класса, например, на 450 фунтов стерлингов на отдых в отеле.
Люди из круга общения пары считают такое поведение показной демонстрацией богатства и говорят, что это противоречит ценностям британской аристократии.
Несмотря на критику, пара не планирует отменять мероприятие, считая свой подход "современной интерпретацией аристократических традиций". Элиза Лиепиня приняла концепцию Push Party как способ отпраздновать предстоящие перемены в жизни со своими самыми близкими друзьями и родственниками.
В недавнем интервью Лиепиня выразила свой энтузиазм по поводу этого события: "Мы хотели создать особенное мероприятие, которое соберет наших близких, чтобы вместе отпраздновать новую главу в нашей жизни. Push Party - замечательный способ воплотить это, и мы хотим поделиться радостью с теми, кто нам дорог".
Некоторые друзья семьи, выражающие обеспокоенность по поводу предстоящего мероприятия и сопутствующего списка пожеланий, опасаются, что пара виконтов Ньюпортских станет аристократической версией знаменитой семьи Кардашьян. Они утверждают, что акцент на материальных вещах и публичная демонстрация богатства противоречат ценностям британской аристократии, которые исторически основывались на сдержанности и филантропии.
Реагируя на эти опасения, пара подчеркнула, что их намерение - не хвастаться своим богатством, а подарить своим близким незабываемые впечатления. Они утверждают, что включение роскошных ваучеров в список желаний является лишь отражением их личных вкусов и интересов и что большинство запрошенных подарков являются практичными вещами для ребенка.
Пара обменялась кольцами в мае 2022 года, когда Элизе Лиепине был 31 год, а виконту Ньюпортскому - 40 лет. Пара праздновала свадьбу четыре дня, и обошлась она примерно в 500 тысяч британских фунтов.
Лиепиня родилась в Латвии, но позже переехала с семьей в Новую Зеландию.
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