"Низость и позор". Польские фермеры высыпали на дорогу украинское зерно и снова заблокировали границу

Зварыч добавил, что посольство и генконсульство Украины в Люблине обратилось в польскую полицию с требованием открыть дело по факту этого преступления.

С начала войны аграрная Украина оказалась резко ограничена в возможностях экспорта своего зерна.

Как следствие, выросла нагрузка на транспортные коридоры, которые проходят из Украины в страны ЕС. Их работа привела к тому, что зерно начало дешеветь у фермеров из Польши, что вызвало напряжение между странами.

Это привело сначала к протестам фермеров, потом их поддержали власти — с 16 апреля 2023-го действовал запрет импорта украинского зерна в Евросоюз, это решение пролоббировали соседи Украины по ЕС.

. Фото: Reuters

Инцидент произошел днем 11 февраля на дороге у пограничного перехода Ягодин – Дорогуск.

По информации полиции, в Польшу въехали три грузовика, за рулем которых были украинские водители. Протестующие не дали им проехать и заблокировали движение. В конце концов они вскрыли прицепы, из-за чего часть зерна высыпалась на дорогу.

Из каждой поврежденной фуры высыпалось примерно по три тонны зерна.

По словам польских полицейских, фермеры якобы взяли пробы высыпанного зерна и планируют передать их на исследования на содержание запрещенных веществ.

Водители фур, из которых поляки высыпали зерно, вернулись в Украину.

В полиции отметили, что выясняют все подробности происшествия и устанавливает личности участников инцидента.

Как сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, сейчас польские фермеры блокируют по меньшей мере три пункта пропуска с Украиной.

Речь идет о блокаде пунктов пропуска «Зосин-Устилуг», «Долгобычев-Угринов» и «Медика-Шегини».

Также продолжаются протестные акции возле пунктов «Дорогуск-Ягодин» и «Гребенне-Рава-Русская», что значительно усложнило движение через границу.

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